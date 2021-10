Obsèques de Bernard Tapie : sa veuve Dominique et sa fille Sophie soudées, derrière le corbillard

Après avoir été honoré à Paris en l'église Saint-Germain, puis au Stade Vélodrome à Marseille, Bernard Tapie a droit à une grande cérémonie dans sa ville de coeur ce 8 octobre, cinq jours après l'annonce de sa mort des suites du cancer. La journée débute par une grande procession menée par les supporters de l'OM, l'équipe dont il a été le président mythique, depuis le Vieux-Port, où une foule nombreuse s'est rassemblée. La marche, d'une heure, continue jusqu'à la cathédrale de la Major pour la messe de ses obsèques. Sa famille évidemment, si unie et forte pour le patriarche, ses proches mais également le public sont au rendez-vous, avant son enterrement dans la plus stricte intimité au cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de la ville.

Sur place au Vieux-Port de Marseille, les supporters de l'OM ont répondu présent à l'appel de la famille de Bernard Tapie, pour lui rendre un grand hommage. La marche funèbre suit le cortège funéraire, avec les chants des fans de foot qui arbore l'écharpe aux couleurs de l'équipe du "Boss". Si Bernard Tapie est une personnalité clivante, il est très fédérateur dans la ville du sud de la France. Sa famille, plus soudée que jamais, a suivi le cercueil du patriarche.



Sa veuve Dominique, ses enfants Nathalie et Stéphane - nés du premier mariage de Bernard Tapie avec Michèle Layec -, Sophie et Laurent, ainsi que ses petits-enfants ont suivi le cercueil de leur mari et père tant aimé. Une fois de plus, la famille apparaît plus soudée que jamais. L'émotion est à son comble lorsqu'elle entre dans l'édifice religieux rempli, sur Le Phénix, chanson que Sophie avait écrite pour son père, suivie par la trompette de Louis, petit-fils, qui a repris Amazing Grace.