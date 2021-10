Obsèques de Bernard Tapie : le magnifique hommage de Sophie lors de la cérémonie

C'est une journée pleine d'émotions que vivent les marseillais aujourd'hui. Après le superbe hommage rendu hier au stade Vélodrome par le peuple marseillais, c'est aujourd'hui qu'ont lieu les obsèques de l'ancien boss de l'Olympique de Marseille, dans sa ville de coeur, lui le parisien devenu un symbole de la cité phocéenne en quelques années. Bernard Tapie s'est éteint le 3 octobre dernier à 78 ans des suites d'un cancer et après plusieurs jours d'hommage un peu partout en France, c'est ce vendredi 8 octobre qu'a eu lieu le dernier hommage en la cathédrale de la Major à 11 h.

Après une belle procession jusqu'à la cathédrale où les marseillais s'étaient amassés à l'extérieur pour montrer leur attachement à l'ancien homme d'affaires qui a longtemps combattu un cancer avec un courage admirable. Lors de ces obsèques, tous les proches de Bernard Tapie étaient présents, de ses anciens joueurs comme Eric Di Meco, très ému par sa disparition, à Basile Boli, un intime de l'ancien président de l'OM. Sa fille Sophie était également présente et elle avait préparé un très bel hommage pour son père. Au moment de l'entrée du cercueil dans la cathédrale, une chorale a repris son titre Le Phoenix, qu'elle avait écrit et interprété en hommage à son père.

Dans cette chanson elle évoque son père, déjà malade et Sophie explique qu'il y a eu des hauts et des bas lors de ce combat contre la maladie. Elle parle également de la haine qu'il a pu susciter chez certains et de son rapport à ce père si différent des autres. L'interprétation de la chanson Le Phoenix aura été indéniablement un des moments émouvants de cette belle cérémonie, pendant laquelle des personnalités politiques comme Jean-Louis Borloo ou Renaud Muselier se sont exprimées.

Après cette cérémonie, Bernard Tapie sera inhumé au cimetière de Mazargues, à quelques encablures du Vélodrome, le berceau des exploits de l'OM.