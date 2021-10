Hommage à Bernard Tapie : sa fille Sophie en communion totale avec les supporters de l'OM

Ce sont des scènes que l'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de moments. Hier soir, pour l'hommage organisé en l'honneur de Bernard Tapie, décédé à l'âge de 78 ans le 3 octobre dernier des suites d'un cancer, le peuple marseillais s'était réuni dans son antre, le stade Vélodrome. Ils étaient plusieurs milliers à vouloir dire au revoir une dernière fois à celui qui leur a apporté la coupe d'Europe en 1993. A 18h25 ce jeudi, quelques secondes de silence ont accueilli l'entrée sur la pelouse du cercueil de l'ex-président de l'OM (1986-1994), puis les applaudissements ont retentis.

Parmi les invités, il y avait évidemment les proches de Bernard Tapie, comme sa femme Dominique, son fils Laurent ou encore les joueurs de l'OM, à l'image de Dimitri Payet ou Steve Mandanda. Mais celle qui a retenu l'attention, c'est bien Sophie, la fille de l'ancien homme d'affaires, âgée de 33 ans. Aux côtés des siens, celle qui a eu une embrouille récemment avec Cyril Hanouna avait choisi de porter un maillot de l'OM, floqué du nom de son père avec le numéro 93, en référence à l'année où le club a soulevé le trophée européen. La chanteuse s'est même approché de groupes de supporters pour communier avec eux et rendre un dernier hommage chaleureux et joyeux à celui qui s'est battu courageusement contre la maladie.

Des chants à la gloire de Bernard Tapie

Durant la cérémonie, le cercueil, recouvert d'un drapeau de Marseille et d'un autre frappé du portrait de l'ex-homme d'affaires, ainsi que des écharpes des sept clubs de supporters de l'OM, est posé au centre du terrain. En tribune, on a pu voir Sophie Tapie très énergique, faire tourner une écharpe du club marseillais et entonner des chants en l'honneur de son père avec les supporters.

Un beau moment avant les obsèques de Bernard Tapie, qui auront lieu aujourd'hui dans la cité phocéenne. Les supporters pourront une dernière fois accompagner Bernard Tapie, derrière le convoi funéraire, pour une procession entre le Vieux Port et la cathédrale de la Major, où sera célébrée la messe de ses obsèques à 11h00. L'inhumation aura ensuite lieu au cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de la ville.