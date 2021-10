Obsèques de Bernard Tapie : tous ses petits-enfants réunis, hommage touchant du plus petit

L'émotion était au rendez-vous lors des obsèques de Bernard Tapie. Ce vendredi 8 octobre 2021, après une première cérémonie parisienne, c'était au tour des Marseillais de faire leurs adieux à l'homme d'affaires. La veuve du Boss, Dominique, est apparue digne entourée des siens. Les enfants et petits-enfants du défunt étaient également présents.

Après la prise de parole de Jean-Louis Borloo, très affecté, le plus âgé des petits-enfants, Rodolphe Tapie - le fils de Nathalie Tapie, que Bernard Tapie partageait avec sa première épouse Michèle Layec - a pris la parole le temps d'un discours émouvant et personnel, bien que ponctué d'anecdotes quelque peu embarrassantes pour certains proches.... Plus tard dans le déroulé de la cérémonie, les petits-enfants ont défilé devant le cercueil pour y déposer des bougies. En plus d'être un père présent pour ses quatre enfants, Nathalie, 53 ans, Stéphane, 52 ans, Laurent, 46 ans et Sophie, 33 ans, le Boss était l'heureux grand-père de neuf petits-enfants. Il avait aussi un arrière-petit-fils.

Bernard Tapie comptait d'abord les enfants de Nathalie Tapie, Rodolphe et Grégoire, mais également ceux de Stéphane Tapie : Thomas, Nicolas et Marie, ainsi que la petite dernière Lola. Le troisième fils de Bernard Tapie, Laurent, est également père de trois enfant, dont le jeune Louis. Devant le cercueil, une bougie à la main et soutenu par son père Rodolphe, l'arrière-petit-fils de Bernard Tapie, Hugo (7 ans), a lui aussi fait ses adieux.

Comme l'a rapporté l'AFP, quelques milliers de supporters sont partis en procession vendredi matin, depuis le Vieux-Port, derrière le convoi funéraire de Bernard Tapie, pour rejoindre la Major. Mort d'un cancer dimanche dernier, à 78 ans, à son domicile parisien, l'ex-député et conseiller général des Bouches-du-Rhône et très éphémère ministre de la Ville de François Mitterrand a choisi Marseille, "sa ville de coeur", pour sa dernière étape, comme l'avait dévoilé son épouse dans le communiqué officiel annonçant son décès. "On te ramène à la maison", avait expliqué Stéphane Tapie, son fils, sur Instagram mercredi.

À la Major, à une heure du début de la messe, des centaines de personnes patientaient devant la cathédrale. Mais, que ce soit au Vieux-Port ou près de la cathédrale, on restait loin des marées humaines qui envahissent la ville lors des grandes victoires de l'OM. Bernard Tapie sera inhumé au cimetière de Mazargues, à quelques encablures du Vélodrome, le berceau des exploits de l'OM.