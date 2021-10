Obsèques de Bernard Tapie : Jean-Louis Borloo submergé par l'émotion après un discours poignant

Après un premier hommage à Paris en milieu de semaine, c'est au tour de Marseille de faire ses adieux à Bernard Tapie. Ce vendredi 8 octobre 2021, la famille et les nombreux amis du Boss se sont retrouvés à la cathédrale Major pour ses obsèques. Aux côtés de sa veuve Dominique et de ses enfants, Jean-Louis Borloo a pris la parole le temps d'un hommage émouvant.

A la fin de son discours élogieux, l'homme politique de 70 ans a regagné sa place avec une vive émotion. Soutenu par Renaud Muselier, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, assis à côté, l'ancien ministre est apparu très affecté. Il faut dire que les deux hommes étaient amis depuis 45 ans. Ils s'étaient connus dans les années 1980, lorsque Jean-Louis Borloo était l'avocat d'affaires du futur patron de l'OM. Le 6 octobre à Paris, c'était déjà avec émotion qu'il avait porté le cercueil de son ami après la cérémonie en l'église Saint-Germain-des-Prés, avec Basile Boli.

Comme l'a rapporté l'AFP, quelques milliers de supporters sont partis en procession vendredi matin, depuis le Vieux-Port, derrière le convoi funéraire de Bernard Tapie, pour rejoindre la Major. Mort d'un cancer dimanche dernier, à 78 ans, à son domicile parisien, l'ex-député et conseiller général des Bouches-du-Rhône et très éphémère ministre de la Ville de François Mitterrand a choisi Marseille, "sa ville de coeur", pour sa dernière étape, comme l'avait dévoilé son épouse dans le communiqué officiel annonçant son décès. "On te ramène à la maison", avait expliqué Stéphane Tapie, son fils, sur Instagram mercredi.

À la Major, à une heure du début de la messe, des centaines de personnes patientaient devant la cathédrale. Mais, que ce soit au Vieux-Port ou près de la cathédrale, on restait loin des marées humaines qui envahissent la ville lors des grandes victoires de l'OM. Bernard Tapie sera inhumé au cimetière de Mazargues, à quelques encablures du Vélodrome, le berceau des exploits de l'OM.