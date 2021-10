Messe hommage à Bernard Tapie : Jean-Pierre Papin les yeux rougis, sa femme Florence en soutien

Jean-Pierre Papin entretenait une relation très particulière avec Bernard Tapie. Ils avaient la passion du football en commun mais pas que. L'ancien footballeur de 57 ans considérait l'ancien président de l'Olympique de Marseille comme un père. Alors quand Jean-Pierre Papin a appris la mort de Bernard Tapie dimanche dernier - l'homme d'affaires s'est éteint entouré des siens après un long combat contre le cancer - l'émotion a été intense.

L'émotion était bien palpable et visible ce mercredi 6 octobre 2021 lorsque Jean-Pierre Papin est arrivé à l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris, pour la messe en hommage à Bernard Tapie. Le clan - notamment représenté par Dominique Tapie, la veuve de Bernard, mais également par ses fils Laurent et Stéphane et sa plus jeune fille Sophie - a pu compter sur la présence de nombreuses personnalités pour ce dernier adieu parisien.

Le monde du sport était représenté par Jean-Pierre Papin et Basile Boli, deux anciennes stars de l'Olympique de Marseille qui ont connu les grandes heures du club. Jean-Pierre Papin y a joué de longues années et a porté le brassard de capitaine, de 1986 à 1992, loupant la grande victoire historique en Ligue des Champions remportée en 1993, vécue par Basile Boli qui avait inscrit le but historique. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille Rolland Courbis avait également fait le déplacement, tout comme Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais.

Jean-Pierre Papin ne s'est pas rendu seul à cette messe en hommage à Bernard Tapie mais accompagné de son épouse Florence, avec qui il a fondé une famille composée de 5 enfants, dont Emily, handicapée du fait de graves lésions cérébrales, diagnostiquées quelques mois après sa naissance. Ce soutien était essentiel pour l'ancien international français devenu entraîneur.

Dans une longue interview accordée à La Provence, qui a dû être repoussée d'un jour car Jean-Pierre Papin n'était en mesure de répondre à plus d'une question, l'ex-star de l'OM se confie notamment sur la relation paternelle qu'il entretenait avec Bernard Tapie. "Il m'a tellement aidé dans ma vie de famille, des choses très importantes. D'où les difficultés que j'ai à en parler. J'ai perdu quelqu'un qui comptait pour moi et je suis triste", a-t-il malgré tout le courage de partager malgré la douleur du deuil.