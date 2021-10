Sophie Tapie mariée à Jean-Mathieu Marinetti : ils ne vivent pas ensemble, explications...

Il a signé pour le meilleur et pour le pire... Depuis la mort de Bernard Tapie, le 3 octobre 2021, sa fille Sophie est soutenue de manière inconditionnelle par son mari. Que ce soit à la messe funéraire hommage, organisée en l'église Saint-Germain-des-Prés de Paris, ou au Stade Vélodrome de Marseille, Jean-Mathieu Marinetti était là, tel un roc, au bras de son épouse. Et pourtant. Le jeune homme ne vit pas très exactement dans le coin.

Je me sens libre et y a pas de routine !

En pleine promotion de son nouvel album 1988, Sophie Tapie a effectivement dévoilé ce qui l'avait poussée à écrire certains titres, dont Un coeur à réparer, qui évoque ses difficultés à supporter une relation amoureuse durable. "Je m'ennuie très vite, avoue-t-elle dans les pages du magazine Voici. Une fois, j'ai eu une relation tellement parfaite que ça n'allait pas. Non mais, je faisais des pancakes le matin quoi ! Ce n'est pas moi ça ! Donc il a eu le droit à cette fameuse phrase horrible : 'Ce n'est pas ta faute'. Aujourd'hui je suis mariée et tout va très bien. On vit à distance, il est à 8000 kilomètres, on ne se voit que pour les bons trucs, je me sens libre et y a pas de routine !" Tout est donc bien qui finit bien.