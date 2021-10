Mort de Bernard Tapie : premiers mots de sa veuve Dominique, plongée dans le deuil

La mort de Bernard Tapie a ému la France entière : médias, clubs de football, personnalités... Les hommages se sont multipliés à l'annonce de son décès, survenu le 3 octobre après une longue bataille contre un double cancer. Celui que l'on surnommait "le Boss" et qui a été ministre, chanteur et homme d'affaires a fait ses adieux aux deux villes de son coeur, Paris et Marseille, durant des cérémonies très solennelles où famille et fans se sont retrouvés. Tout cet élan d'amour a profondément touché le clan Tapie, qui s'est montré plus que jamais soudé durant les obsèques du patriarche.

Dans les colonnes du Figaro paru ce vendredi 15 octobre, la très discrète Dominique Tapie, veuve de Bernard Tapie est sortie du silence pour la toute première fois depuis la disparition de son mari. "Dominique Tapie et sa famille, très touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de Bernard Tapie, vous remercient très sincèrement d'avoir pris part à leur peine", peut-on lire dans Les Carnets du Figaro.

Des mots simples et sincères que la maman de Sophie Tapie a souhaité partager avec le plus grand nombres. Les enfants de Bernard Tapie ont également remercié les fans de leur illustre père. Sur BFMTV, Stéphane Tapie, qui a assisté avec les siens à l'hommage de son père au Stade Vélodrome, dans la cité phocéenne, avait déclaré, ému : "Mon père est chez lui, les supporters étaient là... Il aurait été fier et il est fier".

De son côté, le petit-fils de Bernard Tapie, Louis, a salué la mémoire de son grand-père. Sur Instagram, il partageait des photos souvenirs avec ses abonnés et notait : "Quelle chance j'ai eu d'avoir comme grand-père l'homme, le surhomme qui a inspiré des millions, déclarait-il ému. Je suis fier de porter ce nom que tu as gravé à jamais dans la mémoire de la France et du football. Tu es et resteras mon idole jusqu'à mon dernier souffle." Sophie Tapie, la benjamine du clan a rendu hommage à son papa en chanson, avec son titre Le Phénix.