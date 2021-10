Mort de Bernard Tapie : Rappel à l'ordre de Dominique à son fils Laurent et à son beau-fils Stéphane

Bernard Tapie est mort le 3 octobre 2021 à 78 ans, des suites d'un cancer. Le comédien, animateur, ministre et businessman laisse derrière lui un clan éploré mais aussi apaisé en raison de la délivrance du défunt qui souffrait énormément. Lui-même avait longuement évoqué son combat contre la maladie et, ces dernières semaines, ses fils aussi avaient multiplié les prises de parole. Alors que trois journées d'hommage étaient prévues, Dominique Tapie avait tapé du poing sur la table en amont.

En effet, alors que les obsèques officielles de Bernard Tapie - après une grande messe hommage à Paris puis une chapelle ardente au Vélodrome de Marseille - se tiennent ce vendredi 8 octobre dans la cité phocéenne, LCI a fait quelques révélations à l'antenne. "Dominique a été obligée d'intervenir auprès des enfants, des garçons notamment... Bernard Tapie avait laissé des testaments quasiment auprès de chaque journaliste, des petits cailloux un petit peu partout. Et, à la fois Stéphane et Laurent [que l'on a entendu s'énerver en direct sur Cnews, NDLR], voulaient faire durer cela un petit peu [les anecdotes et hommages à leur père dans les médias, NDLR]. Dominique a mis un terme à ça, leur disant : 'Non, non. Vous ne faites pas tous les plateaux télé ! Ce n'est pas le moment...'", a raconté un journaliste.

Dominique Tapie, la seconde épouse de Bernard et mère de Laurent et Sophie - Stéphane et Nathalie avaient Michèle Layec comme maman -, veut sans doute que le clan se recueille dans la dignité. Un moment dur à vivre pour tous puisque chacun a vu le médiatique touche-à-tout du show business être emporté progressivement par le cancer, déclaré en 2017. "Il y a le temps du deuil, après on va arriver, et je pense que cela va être un moment complexe pour eux, sur l'héritage puis il y aura le moment du récit. Cela va s'enchaîner. Il y aura le temps des louanges et, les garçons le savent, celui de l'inventaire qui sera peut-être moins favorable", a ajouté le journaliste de LCI, bien conscient que si tout le monde ou presque salue la mémoire de Bernard Tapie, cela n'efface pas les différents faux-pas qui ont émaillé sa vie notamment du côté de la justice...

A noter que les obsèques de Bernard Tapie se tenaient en la cathédrale La Major de Marseille et qu'il devait ensuite être inhumé au cimetière de Mazargues.