Messe hommage à Bernard Tapie : Chantal Ladesou, Laurence Ferrari, Fogiel... les stars émues

Rendez-vous était pris en l'église Saint-Germain-des-Prés pour la messe hommage au regretté Bernard Tapie, mort à 78 ans après une longue lutte contre le cancer. Une première étape avant les obsèques officielles qui se tiendront le 8 à Marseille. Outre le clan, emmené par Dominique Tapie, il fallait compter sur la présence d'une flopée de personnalités.

Alors que la messe devait démarrer dès 11H, heure de l'arrivée du convoi funéraire en provenance de l'hôtel particulier du défunt situé dans le 7e arrondissement, les stars sont apparues au fur et à mesure. On a pu voir de nombreuses figures incontournables du football, venues rendre hommage à celui qui avait été le mythique patron de l'OM comme Jean-Pierre Papin, les yeux rougis de chagrin, Basile Boli ou encore Rolland Courbis, Frederic Thiriez et Jean-Michel Aulas.

Il fallait également compter sur la présence d'une foule variée de membres du show business à l'image des milles vies de Bernard Tapie qui avait été chanteur, comédien, animateur télé et homme d'affaires. On a donc pu voir Line Renaud, Michel Drucker, Marc-Olivier Fogiel, son grand ami Jacques Seguela - dont le fils va réaliser une série sur la vie de Tapie pour Netflix - et sa femme Sophie Vinson, Harry Roselmack, Didier Barbelivien, Marc Simoncini ou encore Claude Lelouch - qui a fait tourner Bernard Tapie dans Hommes, femmes, mode d'emploi et voulait recollaborer avec lui, Pierre Arditi, son autre grand ami Jean-Louis Borloo, Pascal Praud, Benjamin Castaldi et son père Jean-Pierre, Laurence Ferrari, Chantal Goya le bras dans le plâtre, Franz-Olivier Giesbert, Jacques-Antoine Granjon, Nikos Aliagas, Daniela Lumbroso, Bernard Hinault...

Le populaire comédienne Chantal Ladesou, son ancienne partenaire de théâtre, a notamment pris la parole dans l'église pour livrer un discours sur celui avec qui elle avait joué dans la pièce Oscar. Selon Didier Barbelivien, qui a accordé quelques mots à BFMTV, elle a livré un discours "très touchant".

Les obsèques officielles de Bernard Tapie se tiendront le vendredi 8 octobre, en la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille et, dans la foulée, il sera inhumé au cimetière de Mazargues. La veille, la dépouille sera exposée au stade Vélodrome, a confirmé Dominique Tapie à l'AFP.