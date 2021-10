"Nous nous sommes frités !" : Une ex-partenaire de Bernard Tapie se souvient de leur tumultueuse collaboration

A l'annonce de la mort de Bernard Tapie, survenue le 3 octobre 2021 à son domicile parisien après une longue lutte contre le cancer, les hommages se sont multipliés. La comédienne et humoriste Chantal Ladesou a elle aussi pris la parole, se souvenant de leur collaboration pour les besoins de la pièce Oscar.

Interrogée par Nice-Matin, Chantal Ladesou a salué la mémoire d'un homme qu'elle avait connu par le biais de Sophie Tapie - laquelle jouait avec son père dans Oscar - et dont elle dit qu'il a vécu sa vie "comme un cow-boy !". Un homme qu'elle avait trouvé "excellent sur scène" et avait parfois la folie des grandeurs... "Pour lui, rien n'était impossible. Il n'avait aucune barrière. Pour la pièce, il voulait faire une cascade en 4X4 au-dessus du public. Mais on a fini par l'en dissuader à cause notamment du tarif des assurances. Il voulait aussi passer à travers d'une vitre, mais ce n'était pas possible également", a-t-elle relaté.

Entre Chantal Ladesou et Bernard Tapie, la collaboration n'avait pas été de tout repos ! "À un moment, au cours des représentations, nous nous sommes frités ! Le lendemain soir, j'avais un bouquet de fleurs dans ma loge", a-t-elle raconté, évoquant le fameux comportement volcanique du défunt. D'ailleurs, Nanard n'en faisait qu'à se tête, refusant notamment de répéter au théâtre de Paris et préférant faire venir la troupe chez lui, dans son hôtel particulier du chic 7e arrondissement de Paris, rue des Saints-Pères. "Il était en chaussettes sur son canapé avec son gros chien. Le téléphone sonnait en permanence. On était obligé d'interrompre les répétitions. Au bout de la ligne des gens très importants, dont un ministre... Parfois, il piquait des colères. Mais au fond, c'était une ambiance très familiale et très amusante", a ajouté la comédienne.

Bernard Tapie, qui avait encore des projets sous le coude avant sa mort, aura droit à des obsèques marseillaises le 8 octobre.