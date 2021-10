Mort de Bernard Tapie : son petit-fils Louis lui rend un ultime hommage

Je suis fier de porter ce nom que tu as gravé à jamais dans la mémoire de la France

Bernard Tapie était à la tête d'un clan de quatre enfants, neuf petits-enfants et d'un arrière-petit-fils. C'est avec beaucoup de courage que Louis Tapie affronte la mort de son Boss de grand-père depuis le début. Dès l'annonce de sa disparition, le jeune homme avait trouvé la force de s'adresser à diverses caméras de télévision, remerciant d'ores et déjà le peuple marseillais, et avait laissé un message bouleversant sur les réseaux sociaux. "Quelle chance j'ai eu d'avoir comme grand-père l'homme, le surhomme qui a inspiré des millions, déclarait-il ému. Je suis fier de porter ce nom que tu as gravé à jamais dans la mémoire de la France et du football. Tu es et resteras mon idole jusqu'à mon dernier souffle. Je sais que tu seras là pour me guider comme tu le feras pour tant d'autres qui t'aimaient comme un père. Aujourd'hui c'est tout un peuple qui est en deuil et je sais qu'on saura te rendre fier..."