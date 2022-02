Dominique Tapie ruinée : Brigitte Bardot à la rescousse

Quatre mois après la mort de Bernard Tapie et les innombrables hommages qui lui ont été rendus, un dossier vient surgir dans l'actualité autour du célèbre businessman français. Dans les pages de l'édition du 10 février 2022 de Paris Match, on découvre la situation financière catastrophique de sa veuve, Dominique Tapie, et des quatre enfants du "Boss". Celle qu'il a épousée en secondes noces en 1987 est couverte des dettes de son mari et vient de découvrir qu'elle doit quitter son magnifique hôtel particulier de Cavoye à Paris, rue des Saint-Pères. Tout comme ses enfants, Sophie et Laurent, et ses beaux-enfants Nathalie et Stéphane, elle doit dire adieu à sa vie d'avant, brutalement. Accablée, elle peut compter sur le soutien de certains proches, tels que l'ami de toujours de son mari, Jean-Louis Borloo, mais pas seulement : Brigitte Bardot est aussi venue à son secours.

Yacht, jet-privé, villa à Saint-Tropez, hôtel particulier... La famille Tapie a connu un train de vie exceptionnel, à la mesure de la personnalité de l'homme décédé à 78 ans : il dévorait la vie et faisait profiter à toute sa famille et ses amis intimes de ce qu'il possédait. Mais cet appétit a des limites, les ennuis judiciaires se sont accumulés et ne se sont pas envolés avec sa disparition. Aujourd'hui, madame Tapie doit rembourser 600 millions d'euros et se séparer de ses plus précieux biens. Parmi ceux-ci, il y a le moulin du Breuil, résidence secondaire située à Combs-la-ville dans le 77 et estimée à 2 millions d'euros. Les créanciers, qui ont déjà récupéré la magnifique demeure du sud de la France, ont désormais les clefs du moulin, un lieu champêtre rempli d'animaux. Mais que va-t-il advenir de toutes ces bêtes ? C'est là que Brigitte Bardot entre en action.

D'après Paris Match, l'icône du cinéma a offert un refuge aux chevaux, poules, ânes et chevreaux qui ont été évacués de la résidence du Breuil. Dans son domaine au bord de l'eau, la Madrague, ces animaux vont connaître une seconde vie, loin des problèmes d'argent de leur précédente famille. Passionnée par la cause animale depuis les années 1960, l'actrice de 87 ans ne pouvait rester insensible au sort de ces êtres vivants. Femme controversée en raison de ses opinions politiques radicales, Brigitte Bardot s'élève au-dessus des guerres d'opinion quand il s'agit de venir en aide aux animaux. Une question demeure en suspens, qui va s'occuper de Babar, le majestueux cane corso dont Dominique Tapie doit aussi se séparer ?

