Diaporama Sophie Tapie amère : sa réponse à l'enquête sur les lourdes dettes laissées par son père

Dominique Tapie, Sophie Tapie - Les Marseillais et la famille accompagnent Bernard Tapie jusqu'à la Cathédrale La Major à Marseille le 8 octobre 2021. © Santini / Jacovides / Bestimage

Sophie Tapie, Dominique Tapie, Nathalie Michaux Tapie (fille du défunt) et son mari Stéphane Michaux - Les Marseillais et la famille accompagnent Bernard Tapie jusqu'à la Cathédrale La Major à Marseille le 8 octobre 2021. © Santini / Jacovides / Bestimage

Sophie Tapie (Fille du défunt) et son mari Jean-Mathieu Marinetti - Sorties de la messe funéraire en hommage à Bernard Tapie en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Le 6 octobre 2021 © Jacovides-Moreau / Bestimage

12 / 17

Bernard Tapie et sa femme Dominique - Mariage civil de Sophie Tapie et Jean-Mathieu Marinetti à la mairie de Saint-Tropez en présence de leurs parents et de la famille le 20 août 2020.