"Elle vit un truc absolument infâme" : Sophie Tapie salue le courage de sa mère Dominique

Interrogée par France Info à l'occasion de la réédition de son disque 1988, en version augmentée, Sophie Tapie a évoqué sa vie et celle de son clan depuis que Bernard est mort, emporté après une longue bataille contre le cancer. La famille, qui savait que la question de l'héritage serait délicate en raison des dettes du défunt et de la pression judiciaire, fait face. Dominique, la matriarche, doit désormais continuer seule même si des amis l'aident, notamment d'un point de vue financier ; l'hôtel particulier où elle vivait avec son mari a ainsi été racheté par François Pinault.

Sophie Tapie a grandi dans une famille dirigée d'une main de fer mais avec amour par Bernard Tapie. Et ce n'était pas de tout repos ! "Parfois, c'était compliqué, même dans les dîners de famille, il fallait que l'attention soit sur lui. C'était lui, le chef. Mais c'est bien d'un autre côté, parce que malgré toutes les tempêtes qu'on a traversé, il y avait quand même le capitaine. Le bateau, c'était ma mère. Mais le capitaine était à son poste, il n'a jamais abandonné son poste et c'est hyper rassurant", relate la jeune femme. Celle qui est passée par le plateau de l'émission The Voice sur TF1 ajoute que sa mère Dominique a "la sagesse en plus" par rapport à son défunt papa.

Véritablement admirative de sa maman - qui a été mariée avec Bernard Tapie de 1987 à 2021 -, qui est aujourd'hui veuve et face aux problèmes titanesques laissés par son époux à sa mort, Sophie Tapie ajoute : "Elle est encore plus forte que mon père. Elle ne se montre pas, mais elle a , je pense, encore plus de couilles que lui, très honnêtement. Elle vit un truc absolument infâme en ce moment, laissée complètement de côté, mais elle est d'une force à toute épreuve. J'essaie de me rapprocher le plus d'elle." Dominique Tapie, qui avait été salement amochée par des cambrioleurs dans la demeure qu'elle possédait avec Bernard en Seine-et-Marne, joue effectivement la carte de la discrétion, comme elle le faisait déjà du temps de son mariage. Dans le chagrin, nul doute qu'elle peut compter sur sa famille pour traverser cette mauvaise passe.