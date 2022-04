Anthony Delon complice avec Alain : tendre vidéo du duo père-fils au grand air, tout va pour le mieux

Alain Delon, qui ne fait plus que de rares sorties - selon Brigitte Bardot, la mort de Jean-Paul Belmondo l'aurait "encore plus renfermé" - a-t-il évoqué avec Anthony les écrits de ce dernier ? Le comédien de 57 ans, fils d'Alain et de sa défunte épouse Nathalie Delon, marche fort dans les librairies avec son dernier livre pour lequel il continue d'ailleurs d'assurer la promotion. Le 21 avril, on pouvait ainsi le retrouver en séance de dédicaces à la librairie du Publicisdrugstore, dans le 8e arrondissement de Paris.

Interrogé par le journal Le Parisien sur les coulisses de son ouvrage, Anthony Delon s'était expliqué avec franchise : "C'est l'histoire d'un homme qui a réussi à cicatriser des blessures qui l'empêchaient de vivre. De même que ma mère et mon père avaient eu le sentiment d'être abandonnés par leurs parents, j'ai moi aussi souffert de ce sentiment, très fort. J'ai été en pension à 10 ans, mes parents ne se sont pas spécialement occupés de moi, ils étaient tous les deux dans leur vie. Dieu merci, Georges Beaume et Loulou ont été mes murs porteurs et ont grandement contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et puis cet ouvrage, c'est aussi un message d'amour à mon père."