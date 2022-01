Alain Delon : Son émouvant message à Nathalie Delon un an après sa mort

"Un an déjà... une pensée d'amour pour Nathalie et pour tous ceux qui l'ont connue et chérie" a-t-il écrit. Malgré leur divorce, Alain Delon n'a jamais tari d'éloges au sujet de son ex-femme : "C'était une très bonne actrice. Je l'ai fait débuter au cinéma. Elle était faite pour ça". Vivre sans elle, l'acteur de 86 ans s'y était préparé : "Je savais qu'elle allait partir, je savais qu'elle l'avait décidé. Elle pensait que ça ne sert à rien d'être ici quand on ne peut plus rien faire. Et je lui disais qu'elle avait raison. Et que je serais malheureux après, quand elle serait partie" confiait-il six mois après sa mort dans les pages de Paris Match.

Alain Delon était resté très proche de Nathalie. A tel point qu'il était présent pour l'accompagner les derniers jours de sa vie : "On ne se disait rien. On était assis l'un en face de l'autre. Je la regardais. Je la regardais partir". Un an plus tard, la douleur de l'absence se fait toujours sentir. Ne restent plus que les souvenirs dont une partie est partagée par le clan sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur des fans.