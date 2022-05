Anthony Delon : En Jamaique avec Loup et Liv, en hommage à sa mère Nathalie...

Véritable papa poule, Anthony Delon n'est pas du genre à exposer ses deux filles, Loup et Liv sur son compte Instagram, préférant montrer à ses abonnés quelques moments volés avec sa fiancée, Sveva Alviti , ou ses retrouvailles régulières avec son père, le monstre du cinéma Alain Delon. Mais pour une fois, alors qu'il est en Jamaïque avec les deux jeunes femmes, il a partagé une jolie photo avec elles.

Anthony Delon est en Jamaïque pour disperser les cendres de sa maman Nathalie Delon, ce qu'il n'avait pas pu faire avant en raison de la pandémie.

Comme souvent sur son compte Instagram, l'acteur a préféré montrer Loup et Liv de loin, nageant dans une rivière, avec pour seule légende "Wild Life" ("vie sauvage"). Un moyen pour lui de protéger les visages et l'identité de ses filles, elles qui, à 25 et 20 ans, préfèrent rester discrètes pour le moment. D'ailleurs aucune d'entre elles n'a suivi le chemin familial dans le cinéma et le show-business.

Si Liv, la cadette, aime chanter et pourrait un jour sortir un album, son père avait toutefois expliqué qu'elle préférait d'abord se concentrer sur un métier "ancré dans la réalité" pour le moment. Sa grande soeur, Loup, s'est quant à elle destinée à une toute autre carrière : après de longues études, elle travaille désormais chez Dior. Tout le contraire de leur aînée, Alyson, 36 ans, née d'un premier amour de leur père, et qui est aujourd'hui actrice et mannequin.

Les filles de l'acteur sont très proches et forment avec lui une tribu soudée. Un critère important pour lui, très attaché à la notion de famille. "Je ne les aurais jamais laissées s'envoler", avait-il expliqué en parlant de la garde de ses filles au moment du divorce avec leur mère. "Et j'aurais eu raison. Elles m'auraient trop manqué. Avec le recul, cette situation nous a structurés. Elles se sont cadrées et, à leur contact, je suis devenu meilleur à la fois en tant que père et en tant qu'homme", avait-il conclu.

Aujourd'hui, alors qu'elles sont toutes adultes, il s'autorise cependant à retomber amoureux : depuis plusieurs années, il vit en effet une belle passion avec l'Italienne Sveva Alviti, qui avait incarné Dalida dans un film en 2017. Malgré une séparation de quelques mois fin 2021, ils se sont retrouvés et vivent désormais une belle histoire à deux !