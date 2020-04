Anthony Delon dévoile un moment complice avec sa fille en plein confinement

Contrairement à de nombreuses personnalités qui ont choisi de passer le confinement en province, en famille ou dans des résidences secondaires, l'acteur Anthony Delon est toujours chez lui à Paris. Sur Instagram, il a levé (un peu) le voile sur la manière dont il occupe ses journées.

Ce mercredi 8 avril 2020, sur son compte suivi par 50 000 abonnés, l'acteur de 55 ans a partagé une vidéo prise sur sa terrasse. Installé sur un transat, il prend le soleil au côté de sa fille Loup, avec un peu de musique en bonus. Un agréable moment père-fille on imagine. "Confinement Parisien. Father and daughter and Blew #confinment#paris#heat#makethebestofit#rapmusic#family#dog#parisbeach#fightingspirit#fuckcovid19 @loupdc", a-t-il écrit en légende en mentionnant le compte, privé, de sa fille. Loup est aujourd'hui âgée de 24 ans et est née de l'ancien mariage de son papa avec Sophie Clerico. Avec son ex-femme, il a aussi eu Liv, âgée de 18 ans. Enfin, de son histoire avec Marie-Hélène Le Borges, il a également eu Alyson Le Borges, 33 ans.

Anthony Delon profite aussi de ce confinement prolongé, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, pour passer plus de temps avec son amoureuse, la belle comédienne italienne Sveva Alviti. Le couple a officialisé l'an dernier.... Dans la story de la star du biopic sur Dalida on peut voir, car elle mentionnait son amoureux et Loup, qu'elle est à leurs côtés et qu'elle ne manque pas de faire honneur à la gastronomie de son pays - durement touchée par le coronavirus - en faisant de nombreuses pizzas. La dolce vita quoi !