Anthony Delon et Sveva Alviti amoureux pour une soirée mode avec Usher

Du beau monde ! Invités à la soirée CR x Redemption qui s'est déroulée à l'hôtel Crillon (Paris) le 28 février 2020, Anthony Delon est arrivé au bras de sa compagne, la sublime italienne Sveva Alviti. Papa d'Alyson (33 ans), Loup (23 ans) et Liv (18 ans), le grand frère d'Anouchka et Alain-Fabien Delon a officialisé sa relation avec la jolie brune de 35 ans l'été dernier. Le couple (qui ne se quitte plus depuis leur rencontre au printemps 2019) a pu passer un moment avec l'ancienne rédactrice en chef du mythique magazine Vogue Carine Roitfeld - ravie de les rencontrer - lors de cet événement placé sous le signe de la mode. Rien de bien étonnant puisque Paris est plongée dans la Fashion Week.

Très souriants, le comédien de 55 ans et Sveva se sont échangés des regards complices tout au long de la soirée. Avec cette apparition, ils ont prouvé une fois encore le sérieux de leur histoire et la sincérité de leur amour. Anthony était habillé d'un perfecto effet vintage (sans aucun doute l'une de ses créations) porté avec un jean et une chemise noirs. Sa compagne était quant à elle habillée d'un costume noir à strass agrémenté d'un décolleté XXL. Un peu plus tard dans la soirée les amoureux sont allés dîner au restaurant La Belle Époque à Paris avec quelques amis.