Anthony Delon romantique et attentionné : petit déj au lit avec Sveva Alviti

"Parfois, la vie ne nous semble pas juste, on se dit que les emmerdes s'accumulent... et c'est souvent le cas, avait confié Anthony Delon sur Instagram, le 25 décembre dernier. Mais il arrive aussi que le destin nous fasse un cadeau, un doux rayon de soleil pour nous accompagner dans l'épreuve. Il faut savoir être reconnaissant dans ces moments-là, car le bonheur est précieux." De son côté, Sveva Alviti avait témoigné le même jour : "Cette année, j'ai rencontré un homme incroyable, et ensemble, nous avons de nombreux projets magnifiques que nous aurons bientôt la joie de partager avec vous."