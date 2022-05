Festival de Cannes 2022 : Karine Ferri renversante pour la montée des marches de Top Gun : Maverick

Par Caroline Perrin Journaliste Obélix de la presse people, elle est tombée dedans quand elle était petite et n’a jamais vraiment quitté la marmite. Son passe-temps favori ? Éplucher les réseaux sociaux des stars pour dénicher des indices sur des ruptures ou des nouveaux couples encore tenus secrets.

Karine Ferri a laissé sa petite famille à la maison pour profiter du Festival de Cannes. Ce mercredi 18 mai, l'animatrice de TF1 s'est parée de ses plus beaux atouts et de sa plus belle robe pour monter les célèbres marches du festival de Cannes. Mission réussie !

Pas de tournage, d'enregistrement ou de tirage de lotos prévus pour Karine Ferri en ce milieu de semaine. L'animatrice de TF1 s'est accordée une parenthèse au soleil, sur la Côte d'Azur, pour faire bon usage de son ticket d'entrée pour la projection du film Top Gun : Maverick ce mercredi 18 mai au Festival de Cannes. Avant que le héros Tom Cruise et toute l'équipe du film de Joseph Kosinski ne provoquent l'hystérie sur la Croisette, les people ont été invités sur le tapis rouge, sur leurs plus beaux 31. Karine Ferri était sublime. La femme de Yoann Gourcuff était vêtue d'une magnifique robe près du corps noire, dont les zones de transparence ont sans doute fait vaciller quelques admirateurs. La maman de Claudia et Maël a défilé pleine d'élégance et en toute simplicité devant les photographes. Un exercice bien plaisant pour la jolie brune, dont le sourire suffisait à lui-même pour traduire son bonheur. Il faut dire que ce n'est pas donné à tout le monde de gravir les marches du Palais des Festivals avant Tom Cruise, star de la journée. L'acteur de 59 ans a fait sensation pour son come-back au festival de Cannes. Trente ans pile après son premier passage sur le tapis rouge pour le film Horizons lointains, Tom Cruise a ravi les nombreux Cannois qui pleuraient de ne plus l'apercevoir lors de l'événement. L'Américain a enfin mis un terme à ces longues années d'absence et il n'a pas fait les choses à moitié pour présenter le nouveau volet de Top Gun, le héros des airs qu'il incarne depuis 1986. Tout au long de sa journée, Tom Cruise a pris la pose, parlé avec des connaissances, rigolé avec ses équipes, dont sa partenaire Jennifer Connelly, mais surtout chouchouté ses fans. Arrivé en hélicoptère, le papa de Suri a pris le temps pour des selfies et pour échanger avec le public. Son arrivée sur le tapis rouge a mis en émoi toute l'assemblée, à peine remise de voir un tel monument du cinéma enfin de retour. Avant son passage à Cannes, Tom Cruise a même fait un détour par la Patrouille de France, un rendez-vous très agréable à observer sa mine réjouie sur les clichés de cette rencontre diffusés sur les réseaux sociaux. Ces derniers le lui ont d'ailleurs bien rendu la pareille. Au sommet des marches, Tom Cruise a eu droit à deux passages successifs de la patrouille, rien que ça !