"Une belle histoire" redonne ses lettres de noblesse à la comédie romantique

David est en deuil depuis cinq ans après avoir perdu Anaïs, la femme de sa vie. Il vit toujours seul, mais entouré de ses amis, chez lesquels il trouve régulièrement refuge entre deux galères de boulot et d'appart. Quand il rencontre Charlotte, David a un véritable coup de foudre. Mais est-il vraiment prêt à rencontrer la deuxième femme de sa vie ? Et Charlotte, est-elle prête à sacrifier son couple avec Éric, son mentor depuis quinze ans, pour rencontrer l'amour ? Une belle histoire, la nouvelle série de France Télévisions, raconte l'histoire de trois couples, trois hommes et trois femmes en quête du bonheur pour les jeunes, de l'équilibre pour ceux qui le sont moins. Que faut-il sacrifier pour réussir son couple ?

Primée meilleure série au Festival de la fiction de La Rochelle, Une belle histoire est une comédie romantique, tendre et pétillante, parfois nostalgique, sur le couple qui, chaque jour, doit se construire, se sauver, se réinventer... Frédéric Krivine et Emmanuel Daucé, les créateurs d'Un village français, offrent cette série en huit volets (très librement) adaptée du feuilleton britannique Cold Feet.

Dans cette "dramédie", Tiphaine Daviot, Sébastien Chassagne, Louise Monot, Ben, Juliette Navis et Jean-Charles Clichet incarnent trois couples à la recherche du bonheur. Ensemble, dans cette série chorale – à la manière d'un Love Actually –, ils vont suivre ou s'éloigner du chemin conjugal semé d'embûches, de surprises, de quiproquos et d'accidents générateurs de comédie ou de tragédie avec, pour solide rempart, l'amitié.

Une belle histoire sur France 2 à partir du mercredi 10 mars 2020 à 21h05 et déjà disponible en VOD.