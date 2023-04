"Vous êtes le pire !" : Pascal Praud sur les nerfs, il s'emporte violemment contre un invité trop bavard

Pascal Praud a les épaules larges et des nerfs d'acier... Pourtant, il n'est pas rare de le voir hausser le ton dans son émission L'heure des pros qu'il anime depuis 2016 sur CNews. Ce mercredi 12 avril 2023, alors qu'il évoquait la gestion de la crise du covid par le gouvernement, son invité Florian Philippot (ancien Vice-président du Front national et désormais président du parti Les Patriotes qu'il a fondé en 2017) l'a poussé dans ses derniers retranchements...

Florian Philippot est et a toujours été contre la vaccination généralisée. Un avis qu'il a de nouveau exprimé sur le plateau de L'heure des pros ce mercredi et qui n'a pas du tout plu au compagnon de Catherine. Alors que l'animateur tentait de clore le débat, l'homme politique s'est de nouveau accordé la parole. "On a forcé tout le monde, notamment les jeunes gens, à se faire vacciner alors qu'eux ne risquaient rien du tout, au risque maintenant d'effets secondaires voire de mort...", a-t-il lâché, se mettant ainsi tous les autres invités à dos.

Quelques minutes plus tard, pressé de passer à un autre sujet, Pascal Praud a tenu à mettre les points sur les i. "Vous avez parfois des positions que l'on peut entendre mais je ne souhaiterais pas que votre discours antivax...", a-t-il commencé avant d'être de nouveau coupé par son interlocuteur. "Je n'ai pas un discours antivax, j'ai un discours de liberté et le fait que vous soyez obligé de prendre des précautions en dit long sur la démocratie française ! Nous devrions pouvoir entendre tout le monde sans avoir à juger ensuite", a lâché Florian Philippot avant d'évoquer les pressions subies par les journalistes. Une prise de parole spontanée qui a beaucoup agacé l'animateur...

C'est terminé !

"Je vous en prie c'est terminé là. Je n'ai pas de pressions, les pressions c'est dans les bars ou dans mes pneus", a lancé Pascal Praud avec humour pour tenter de désamorcer la situation. "Ici c'est un espace de liberté et vous en êtes la preuve. Il y a des positions que je peux entendre, notamment sur cette folie d'avoir vacciné tout le monde et notamment les gosses de 15 ans mais il ne faudrait pas que ce discours apparaissent comme antivax. Point, c'est terminé !", a-t-il conclu en faisant un grand geste des bras.

Mais c'était sans compter sur Florian Philippot qui a alors tenté de reprendre la parole, déclenchant ainsi l'énervement ultime de l'animateur. "S'il vous plaît c'est terminé j'ai dit ! Oh la la mais vous êtes le pire ! Vous voulez toujours avoir le dernier mot ! On a trois minutes de retard en plus, allez la pause !", a-t-il crié en tapant du poing sur la table. De quoi faire taire définitivement toute la table...