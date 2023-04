Pascal Praud séparé de sa compagne Catherine au quotidien : leur vie de couple atypique

Si Pascal Praud ne se prive jamais de prendre la parole et de donner son avis, lorsqu'il s'agit de parler de sa vie privée il est beaucoup moins bavard. Mais le JDD qui l'a interviewé pour son édition du 2 avril, l'a poussé dans ses retranchements. Ce qui permet aux lecteurs d'en savoir un peu plus sur son couple et son quotidien.

Et le moins que l'on puisse dire c'est que du lundi au vendredi, la star de L'heure des pros sur CNews et de Les auditeurs ont la parole sur RTL, voit sa vie tourner exclusivement autour de son travail. A 58 ans, Pascal Praud a des journées bien remplies et son emploi du temps strict en déprimerait plus d'un : levé à 5h30, il "enchaîne jusqu'à 21h". "Puis après avoir dîné seul au restaurant, sauf si l'une de ses filles [Morgane, Tiphaine, Faustine et Lou-Elise, issues d'un premier mariage, NDLR], le rejoint, l'homme au réfrigérateur désespérément vide rentre chez lui à 22h", écrit le journal. Un portrait un peu tristounet, donc, qui ne s'arrête pas là puisqu'on apprend aussi que Pascal Praud fait, une fois de retour dans son home sweet home, le tour des chaînes d'info et se couche à 23h tapante.

Une vie bien solitaire au-delà du dîner puisque dans son lit, de ce que l'on comprend, Pascal Praud ne retrouve pas sa compagne. En effet, il "vit seul, concentré sur son travail". Mais alors où se trouve l'heureuse élue ? Catherine, ancienne basketteuse, travaille pour le FC Nantes. On imagine donc une relation longue distance entre eux. Sauf lorsque vient le week-end, où ils aiment aller au théâtre, respirer à la Baule ou à Angoulême. Sur elle, il déclare : "Ma chérie boit du thé vert ! Moi, c'est plutôt café et brioche. On ne déjeune pas car on a bien mangé la veille." Il leur arrive aussi de faire un tour aux puces et aller au cinéma, des instants de bonheur concentrés sur quelques heures.

En juillet 2016, dans un article du Point écrit par lui-même, Pascal Praud évoquait déjà sa belle Catherine, rencontrée en 2015 et révélait à quel point il était fou d'elle. "Il est 18h. J'embrasse mon amoureuse. Elle a la peau couleur pain d'épices que lui donne le ciel de Luzéronde. Je suis né en 1964 et Catherine est née un peu après moi. Nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps. Je l'embrasse et je lui dis qu'elle est belle. Je crois que j'ai 16 ans. Enfin, 16 ans et demi...", déclarait-il.