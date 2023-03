"Vous êtes des fous, vous me faites peur" : Pascal Praud halluciné face à un célèbre chroniqueur, tensions dans L'heure des pros

Ce mercredi 15 mars 2023, Pascal Praud était aux commandes d'un nouveau numéro de L'heure des pros, sur CNEWS. Et une fois de plus, des tensions sont survenues en direct sur le plateau, mais pas avec le même chroniqueur cette fois.

Depuis un peu plus d'une semaine, l'actualité est marquée par la grève contre la réforme des retraites qui mobilise de nombreux secteurs. Les éboueurs sont notamment concernés ainsi, les déchets s'entassent à Paris. Un sujet qui a beaucoup fait parler hier dans L'heure des pros et qui a provoqué des tensions entre Pascal Praud et Laurent Joffrin. Le présentateur de 58 ans n'a pas caché son agacement quant au fait que le journaliste intervenait un peu trop souvent. "Maintenant, j'en ai marre", avait-il lancé avant de quitter son siège pour le laisser à son opposant. Une séquence lunaire.

Et ce mercredi, c'est avec un autre chroniqueur que l'entente n'était pas au beau fixe, mais pour la raison opposée. Alors que le sujet des déchets à Paris était une fois de plus évoqué, le débat a encore fait rage. Mais Eric Naulleau a eu bien du mal à prendre la parole, une situation qui l'a agacée. Et il ne l'a pas caché ! Alors que le compagnon de Catherine lui donnait la parole, il n'a pas souhaité la prendre et avait le visage fermé ainsi que les bras croisés. "Mais ne faites pas la tête. Ne faites pas l'enfant non plus", a donc lancé l'animateur.

Je ne parle plus

"Ca devient très difficile de s'exprimer, donc je ne parle plus", a alors répondu Eric Naulleau. Face à l'incompréhension de Pascal Praud, il a poursuivi : "Joffrin voulait intervenir, allons y. On ne va pas faire d'enfantillages. Exprimez-vous Laurent, j'attendrai mon tour très tranquillement. La prochaine fois, je regarderai l'émission depuis mon fauteuil, chez moi, où je suis mieux installé, où je porte une tenue plus confortable. Laurent, exprimez-vous, vous avez soif de vous exprimer. Je ne viens pas me battre pour avoir la parole."

Très vite, Pascal Praud lui a fait comprendre que ce n'était pas bien de dire cela. "Mais on est chez les fous. Mais vous êtes des... Vous me faites peur. Je n'ai jamais vu ça", s'est-il ensuite exclamé. Puis, il a finalement pu donner la parole à Eric Naulleau sans que cela ne provoque de nouvelles histoires.

Le 1er mars dernier déjà, Eric Naulleau s'était senti malmené. Alors que l'affaire Noël Le Graët, qui a démissionné de son poste à la Fédération Française de football, était évoquée, Pascal Praud avait fait savoir qu'il avait reçu un message d'une personne issue du milieu du foot attaquant Éric Naulleau et sa connaissance du football. Le chroniqueur avait alors été insulté en direct. Puis, le présentateur s'était gentiment moqué quand il lui a signifié qu'il jouait encore au foot en amateur.