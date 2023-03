Pascal Praud quitte son siège en direct pour se moquer d'un invité, scène lunaire dans L'heure des pros

Depuis une semaine, la grève contre la réforme des retraites mobilise de nombreux secteurs. Les éboueurs notamment y participent et cela se voit dans les rues, à Paris par exemple où les déchets s'entassent. Une situation qui inquiète, notamment à cause de la prolifération de rats. Dans son émission L'heure des pros (CNEWS), Pascal Praud a bien entendu évoqué le sujet avec son équipe. Et en cours de route, le présentateur de 58 ans a pété un plomb en direct, ce mardi 14 mars 2023.

"Quel monde, quelle époque", a lancé Pascal Praud avant de présenter les personnes présentes sur le plateau, parmi lesquelles le journaliste Laurent Joffrin. Le sujet de la mobilisation des éboueurs contre la réforme des retraites a directement été évoqué. Rappelons que dans la capitale, plus de 5 600 tonnes de déchets jonchaient le sol le 13 mars 2023. Une situation inconcevable selon le compagnon de Catherine qui souhaiterait "un service minimum".

Alors qu'il donnait son point de vue, il a vite été coupé par Laurent Joffrin. "Je voudrais vous rappeler que ce n'est pas Anne Hidalgo qui a déclenché la grève. Cela n'a rien à voir avec elle. Je pense que c'est difficile d'intervenir. Ce que vous demandez, c'est que la grève n'ait pas d'effets ?", a-t-il lancé à Pascal Praud. Il a ensuite continué à débattre avec d'autres personnes sur le plateau. Mais ses interventions ont semble-t-il quelque peu agacé le présentateur.

Ecoutons les uns et les autres

"Pour vous dire la galère des gens qui habitent en dehors de Paris. Ludovic [un éboueur invité sur le plateau, NDLR] est parti à 7h25. Et on lui a pris un taxi. Il habite à Etampes à 40 kilomètres de Paris. Il va arriver à 9h27. Il va mettre deux heures pour l'aller et le retour. Quatre heures par jour et d'habitude, il vient sans doute en transport en commun. Plus le travail dans la journée. C'est ça la réalité ? Et vous allez dire à ces gens-là vous allez travailler jusqu'à 67 ans", s'est indigné Pascal Praud. Ce à quoi Laurent Joffrin a répliqué que ce n'était pas 67, mais 59 ans. Une information réfutée par l'animateur. "Mais Pascal, c'est pour ça qu'il y a des poubelles dans les rues. Donc il y a une contradiction, ce n'est pas si simple que ça", a poursuivi malgré tout l'invité.

Agacé, Pascal Praud lui a demandé s'il allait constamment parler. Il s'est ensuite levé pour céder son siège à Laurent Joffrin et a pris sa place. "Maintenant, j'en ai marre", a-t-il lancé. Puis, il s'est mis dans sa peau en faisant semblant de parler en imitant un bruit de mitrailleuse. Le journaliste a ensuite fait semblant d'être contre la grève. "Mais je ne dis pas ça, je dis le contraire. Revenez finalement. Soyons sérieux et écoutons les uns et les autres, c'est ça le plus important", a conclu Pascal Praud avant de reprendre les commandes. Ambiance.