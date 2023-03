Pascal Praud fou amoureux : qui est sa très discrète compagne Catherine, qu'il a rencontrée "dans les années 80" ?

Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il mentionnait l'existence de la femme de sa vie. En juillet 2016, dans un article du Point écrit par lui-même, Pascal Praud évoquait déjà sa belle Catherine et révélait à quel point elle le comblait de bonheur. "Il est 18 heures. J'embrasse mon amoureuse. Elle a la peau couleur pain d'épices que lui donne le ciel de Luzéronde. Je suis né en 1964 et Catherine est née un peu après moi. Nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps. Je l'embrasse et je lui dis qu'elle est belle. Je crois que j'ai 16 ans. Enfin, 16 ans et demi...", racontait-il alors. Nul doute que le journaliste est fou amoureux depuis la seconde où il a aperçu sa belle !

Du côté de Catherine, on ignore cependant tout. Elle-même très discrète, la jolie brune ne se dévoile jamais dans les médias et se contente de faire de temps en temps des apparitions officielles aux bras de son célèbre compagnon. Mais les gestes et les regards ne trompent pas : ces deux-là sont bel et bien fous l'un de l'autre !