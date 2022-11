Pascal Praud interpellé par sa compagne en plein direct : "Voilà ce qu'elle m'écrit..."

Si, lorsqu'il est à l'antenne, Pascal Praud est apprécié pour sa spontanéité et sa franchise, il reste pour autant très prudent lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée, lui qui partage sa vie avec une certaine Catherine depuis 2015. Ses confidences à ce sujet se font donc rares... mais ont bel et bien le mérite d'exister.

Il avait notamment déjà évoqué brièvement la femme de sa vie lors d'une interview pour Le Point : "Il est 18 heures. J'embrasse mon amoureuse. Elle a la peau couleur pain d'épices que lui donne le ciel de Luzéronde. Je suis né en 1964 et Catherine est née un peu après moi. Nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps. Je l'embrasse et je lui dis qu'elle est belle. Je crois que j'ai 16 ans. Enfin, 16 ans et demi."

En janvier 2019, c'est sur son compte Twitter qu'il lui déclarait sa flamme, en quelques mots : "La femme que j'aime a 51 ans. Elle est née en 1967. Je l'ai rencontrée en 2015 - en fait on s'était déjà vu dans les années 80. Elle est belle, intelligente, sensible, drôle et tout et tout. J'ajoute que sa peau est douce. Voilà."