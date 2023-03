"L'autorité, ça file !" : Pascal Praud (L'Heure des Pros) papa de 4 filles, rares confidences sur leur éducation

Depuis 2016, Pascal Praud est aux commandes du talk-show L'Heure des Pros sur CNews. Chaque matin, du lundi au vendredi, le journaliste de 58 ans débriefe de l'actualité en France entouré de ses chroniqueurs, avec lesquels le ton peut parfois monter. En effet, avec son franc-parler, Pascal Praud est aujourd'hui bien connu pour ses coups de gueule en tout genre. Pourtant, une fois hors des plateaux télé ou radio, il serait l'homme le plus tendre et attentionné qu'il existe. Il n'y a qu'à demander à ses quatre filles, Morgane, Tiphaine, Faustine et Lou-Elise, nées d'une précédente relation.

C'est en tout cas le portrait qu'a justement dépeint Morgane en 2021 pour Le Parisien. La jeune femme, d'environ 26 ans, qui travaille dans le milieu du cinéma confiait à cette époque : "Il nous transmet son énergie, sa passion pour les films de Sautet, Belmondo, Delon. C'est un papa très joyeux qui me dit 'fonce ma fille' ! Il a des opinions de droite, ça nous permet de débattre, mais il ne cherche pas à être aimé pour ses points de vue".

Un papa fier... mais strict

Pascal Praud a donc tout d'un papa poule ! Ses fidèles auditeurs ont certainement dû s'en rendre compte lorsqu'en 2019, il avait été très ému d'annoncer à la télé que sa fille Faustine, qui est atteinte de troubles dits "dys" et avait effectué sa scolarité dans une école pour les enfants en difficultés scolaire, avait obtenu son baccalauréat. "Faut vraiment saluer cette école qui s'appelle Diagonale, qui est une école extraordinaire où les enfants qui sont parfois en difficulté, qui sont dyscalculiques, dyspraxiques, etc., on les accompagne. Vous n'imaginez pas comme ces enfants se battent pour avoir le bac. Donc, c'est formidable ! C'est aussi formidable pour leurs parents qui sont très contents...", avait-il lâché au bord des larmes.

Pascal Praud peut tout de même avoir un côté strict avec ses filles. Sur le sujet des écrans, il est notamment intransigeant. En mars 2021, sur le plateau de L'Heure des Pros, il révélait en effet qu'il ne leur en avait tout bonnement pas autorisé l'accès. "Mais enfin, ce n'est quand même pas extravagant ! Et croyez-moi l'autorité, ça file, ça file !". Sa compagne Catherine, avec qui il est depuis 2015, n'est pas moins catégorique comme il le racontait. "Durant les vacances, quand je suis avec mon amoureuse, tous les soirs elle rentre à 22h dans la chambre et elle dit : 'je leur ai piqué tous les écrans, tous les portables' et elle s'amuse : 'tiens ils font la gueule'. Et puis ils les récupèrent à 8h-9h le lendemain matin".