"Mais qu'est-ce que vous faites ?" : Pascal Praud halluciné par un invité prêt à partir en plein direct

Tous les matins dans L'heure des pros, Pascal Praud aborde des sujets de société plus ou moins sensibles. Ce jeudi 9 février 2023, alors que ses invités du jour discutaient du problème de l'immigration et de la venue prochaine du Président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris, le ton est irrémédiablement monté au point d'agacer les deux principaux protagonistes du débat et de précipiter le départ de l'un d'entre eux.

Une fois ce sujet sensible clos, Vincent Hervouet (éditorialiste chez Europe 1) a donc rassemblé ses affaires et s'est tenu prêt à partir. Un comportement qui a beaucoup surpris l'époux de Catherine mais que ce dernier a préféré prendre à la rigolade. "Mais qu'est-ce que vous faites, vous êtes déjà prêt à partir ? J'ai l'impression d'être avec un collégien qui attend la sonnerie ! Il est en cours de philo, il se dit 'à 10h ça va sonner et hop, je vais pouvoir partir !'", s'est-il amusé sous les éclats de rire des autres invités. Gêné, Vincent Hervouet à tenté de se défendre dans la foulée. "Mais vous avez dit vous-même que c'était terminé !", s'est-il exclamé en riant. Une séquence invraisemblable qui a immédiatement détendu l'atmosphère et permis à Pascal Praud de remercier son invité.

C'était très intéressant de vous écouter

Avant de dire officiellement au revoir à son invité, Pascal Praud lui a donc jeté quelques fleurs. "D'abord je vous remercie de votre expertise et je vous remercie de votre intelligence, de votre culture qui éclairent ce plateau et c'était très intéressant de vous écouter", a-t-il conclu face à un Vincent Hervouet reconnaissant mais surpris d'un tel éloge.

Pour rappel, Pascal Praud est aux commandes de L'heure des pros depuis la création de l'émission en 2016. Chaque matin et chaque soir, du lundi au vendredi, l'animateur de 58 ans y reçoit différents invités pour parler principalement de politique mais aussi d'autres sujets comme la culture, l'écologie, la religion, les faits-divers, l'éducation, la santé...

Il n'est d'ailleurs pas rare que le ton monte entre les intervenants mais heureusement tout s'est toujours bien fini !