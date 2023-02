Pascal Praud craque en direct : l'émotion trop forte face à un célèbre acteur et sa terrible histoire

C'est une séquence particulièrement émouvante que les téléspectateurs de CNEWS ont découverte ce vendredi 3 février 2023, dans l'émission L'heure des pros. Face à son invité, Pascal Praud n'a pu retenir ses larmes en lisant un passage du livre de son invité.

Patrick Chesnais était à l'honneur ce matin dans L'heure des pros. L'acteur de 75 ans était l'invité de Pascal Praud pour la promotion de son livre Lettres d'excuses, disponible depuis le 2 février aux éditions l'Archipel. Dans ce livre, il a rédigé des lettres d'excuses à des proches, des amis, mais aussi à des institutions, à des lieux et même à la vie. Et un passage a particulièrement ému le présentateur de 58 ans. Celui où Patrick Chesnais s'adresse à son défunt fils Ferdinand.

Je te demande pardon

"Mon fils, je m'excuse de ne pas t'avoir protégé. Je m'excuse de ne pas pouvoir t'admirer grandir. Je m'excuse de ne pas être témoin à ton mariage. Je m'excuse de ne pas devenir le papi idéal dont tu aurais rêvé pour tes petits descendants. Même si j'aurais voulu changer le nom de papi en bon papa, en grand papa, en Patrick ou Pap'. Essayez d'éviter Pep', mais en vrai, je m'en fous. Je te demande pardon de n'avoir pas pu profiter un peu plus de tes beaux yeux, de ton rire cascadant. Je me souviens que je te faisais beaucoup rire, ça créé des liens forts", a lu Pascal Praud à l'antenne. Et très vite, il a été gagné par l'émotion. Le présentateur était au bord des larmes et en a même semble-t-il essuyé une après sa lecture.

Malgré tout, le compagnon de Catherine a poursuivi son interview, toujours aussi ému. "Je trouve que cette lettre, avec les mots les plus simples que vous écrivez, est émouvante", a-t-il conclu. Puis, il a marqué une petite pause afin de reprendre ses esprits, avant d'évoquer sa lettre d'excuses pour les jeunes acteurs.

Rappelons que Patrick Chesnais a dû faire face à la mort de Ferdinand, en octobre 2006. Le jeune homme était alors âgé de 20 ans. Lors d'une soirée arrosée, il était monté dans une voiture avec un ami qui avait beaucoup bu. Ce dernier a roulé à contre-sens sur le périphérique parisien. Le véhicule a heurté une autre voiture et le jeune homme est décédé sur le coup. L'acteur a créé l'Association Ferdinand, pour tenter de sensibiliser sur l'alcool au volant.