Diaporama : "L'autorité, ça file !" : Pascal Praud (L'Heure des Pros) papa de 4 filles, rares confidences sur leur éducation

Mais une fois hors des plateaux télé ou radio, il se consacre entièrement à ses quatre filles, Morgane, Tiphaine, Faustine et Lou-Elise, nées d'une précédente relation. Pascal Praud - Arrivées aux obsèques de Etienne Mougeotte en l'église Saint-François-Xavier à Paris. Le 13 octobre 2021 © Jacovides-Clovis / Bestimage © BestImage, Jacovides - Clovis / Bestimage

Des filles avec qui il a une forte complicité comme nous l'apprenait l'une d'entre elle en 2021 dans les pages du "Parisien". Pascal Praud - Cérémonie de clôture du 7 ème Festival de cinéma et musique de film de La Baule, le 26 juin 2021. © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

" Il nous transmet son énergie, sa passion pour les films de Sautet, Belmondo, Delon. C'est un papa très joyeux qui me dit 'fonce ma fille' ! Il a des opinions de droite, ça nous permet de débattre, mais il ne cherche pas à être aimé pour ses points de vue ", expliquait Morgane. Exclusif - Pascal Praud lors de la première de la pièce de théâtre "L'avare" au Théâtre des Variétés à Paris le 15 janvier 2022 © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

7 / 13