"Vous voulez quoi ?" : Julien Courbet sèchement coupé par une intervenante, échanges très désagréables en direct

Comme chaque matin sur M6 et RTL, il était possible de retrouver Julien Courbet dans son émission Ça peut vous arriver ce lundi 10 avril 2023. Toujours entouré de médiateurs, journalistes et avocats, il a pris en main différents problèmes juridiques et arnaques. Un exercice qui n'est pas sans risque pour l'animateur, lequel doit souvent composer avec des professionnels en colère d'être épinglés en direct.

Ce fut encore le cas avec Alexandra, une employée de la société Iratek, spécialisée dans les travaux d'économie d'énergie. Cette dernière a été contactée à la demande de Nicolas, un particulier qui ne parvient pas à faire changer le chauffe-eau dysfonctionnel de sa belle-mère. Mais Alexandra n'était pas franchement encline à répondre aux questions de Julien Courbet et lui a même réservé un accueil très déplaisant. "Mais vous êtes qui Monsieur ?", a-t-elle commencé à demander avec véhémence. "Je me présente, je suis Julien Courbet, c'est l'émission Ça peut vous arriver", a alors répondu l'animateur. "Ohlala, c'est pas possible ça", a ensuite soufflé Alexandra, dont l'agacement était palpable. "Eh si Alexandra, c'est possible. Je suis avec quelqu'un qui galère...", a voulu continuer Julien Courbet avant de se faire sèchement interrompre : "Non mais je vous arrête tout de suite, je ne suis pas la patronne, je suis personne moi dans cette société donc vous voulez quoi exactement ?"

Je vous appelais gentiment...

"Bah Madame, je vous appelais gentiment. On veut juste que vous nous aidiez, il y a la belle-mère de ce Monsieur qui a acheté une installation en 2021 et ça ne marche pas, ça a été monté à l'envers, c'est une catastrophe", a recontextualisé le présentateur. "C'est quoi son nom ?", lui a-t-elle demandé, toujours aussi désagréable. Et après lui avoir livré cette information, Alexandra a confirmé qu'il y avait bien un problème : "Oui, il devait y avoir une intervention, c'est vrai qu'il attend depuis cet été le pauvre. On n'a pas arrêté de relancer le responsable technique et je ne sais pas". "Mais vous savez que la dame se lave avec de l'eau qu'elle fait chauffer ?", lui a souligné Julien Courbet pour lui faire comprendre l'ampleur de la situation. Alexandra a finalement promis qu'elle allait rappeler le responsable technique pour régler cette affaire.

Après ce coup de fil haut en couleur, Julien Courbet et ses équipes n'ont pu s'empêcher d'en rigoler. "J'aime bien le ton", a ironisé l'animateur.