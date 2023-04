"Ne déformez pas mes propos !" : Julien Courbet accusé en direct de "taper sur les commerçants", échange très tendu

Après un best-of, Julien Courbet était aux commandes d'une émission inédite de Ca peut vous arriver (RTL/M6). Il a notamment reçu le couple formé par Jean-Michel et Solange. Et, au moment de contacter la société qui leur pose problème, le ton est monté entre le présentateur de 58 ans et l'intervenant.

Comme les tourtereaux l'ont expliqué sur le plateau, ils ont souhaité investir dans une"tiny house", "une toute petite maison sur roues, fabriquée en bois". Elle fait 20 m² et il souhaitait en faire leur résidence principale. Mais ils ont payé 40 000 euros "pour une maison qui n'a jamais existé" comme l'a précisé l'une des expertes. La livraison n'a en effet jamais eu lieu et la proposition de remboursement non plus.

Très vite, Julien Courbet a joint un certain Damien, qui travaille pour la société en question. Au départ, l'échange était très cordial. L'homme d'affaires a expliqué qu'ils avaient des "soucis de trésoreries" et a assuré qu'ils étaient en train de "régler les choses". "Ca va se régler cette année, mais je ne peux pas vous donner les dates. (...) On a eu de gros soucis. On a des commandes avec un an de décalage à chaque fois", s'est-il justifié avant d'être interrompu par le compagnon de Catherine. Ce dernier souhaitait savoir ce qu'il avait fait des 40 000 euros de ses clients. L'occasion de découvrir que c'est notamment allé dans les salaires. Puis, Damien a confié qu'il n'avait pas toute la marchandise pour la tiny house de Jean-Michel et Solange et qu'ils avaient subi le confinement.

Vous ne pouvez pas briser une vie

"Vous ne pouvez pas briser une vie. C'est quand même embêtant. Vous savez que vous avez un boulet et vous prenez 40 000", a souligné Julien Courbet. Une remarque qui a agacé Damien. Très offensif, il a alors lancé : "Monsieur Courbet. Vous êtes gentil de toujours taper sur la tête des commerçants et des gens qui essaient de s'en sortir. On a vendu 20 tiny house à pertes, c'est ce que je suis en train de vous expliquer."

Cette remarque a bien entendu énervé le présentateur. Le ton est donc vite monté : "Vous dites que je tape sur les commerçants... Monsieur, laissez-moi parler une seconde ! Vous dites que je tape sur les commerçants. On va marquer une petite pause et je vais me taire. Je ne tape sur personne et je vais donner la parole à Jean-Michel. C'est lui qui va dire ce qu'il pense. Moi je me tais. Je suis le méchant qui tape sur les commerçants... on va voir ce que dit le client."

Au retour de la publicité, Julien Courbet a rappelé que Damien l'avait accusé d'être le méchant qui tapait sur les commerçants. "C'est votre réputation monsieur Courbet", a donc enchaîné son interlocuteur. Avec ironie, le présentateur a donc déclaré : "Excusez-nous alors. C'est vous qu'on va aider. Jean-Michel et Solange, vous êtes les méchants. Arrêtez de réclamer une maison que vous avez payée et que vous n'aurez jamais. Sinon, vous allez mettre monsieur dans l'embarras." "Ne déformez pas mes propos monsieur Courbet", a-t-il répondu.

Fort heureusement, le calme est un peu revenu sur le plateau par la suite pour tenter de régler ce litige. Damien s'est engagé à commencer à rembourser ses clients, à partir de juin.