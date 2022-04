12 Coups de midi : Une candidate engueulée par son mari après ses révélations sur son ex !

Depuis dimanche dernier, les téléspectateurs suivent Sylvie dans les 12 Coups de midi. Face à Jean-Luc Reichmann, la nouvelle championne enchaîne les victoires. Et entre deux questions de culture générale, elle fait quelques confidences sur sa vie privée. C'est ainsi qu'elle a raconté sa rencontre avec Giuseppe, son époux depuis 40 ans... qui était alors marié à l'époque. Ce n'est pas tout : l'ex-femme de son amoureux a tenté de la tuer à deux reprises ! Une folle histoire balancée sur le plateau de TF1, ce qui lui a valu quelques remontrances !

Ce mercredi 27 avril 2022, Sylvie a été interrogée par Jean-Luc Reichmann sur sa soirée de la veille, passée avec son époux. "Il y a eu quelques remontrances ?", demande-t-il clairement, en référence aux révélations. "Non, non", lance alors la candidate Et de finalement nuancer ses propos dans la foulée : "Peut-être que j'en ai dit un petit peu trop hier..." L'animateur du célèbre jeu à succès tente de découvrir ce que Giuseppe a dit à Sylvie : "Il a dit : 'Si tu pouvais freiner légèrement ?'" La nouvelle maître de midi donne alors quelques explications. "Non il ne m'a pas dit ça comme ça mais j'ai senti qu'il aurait préféré que l'on ne parle pas de certaines personnes", confie-t-elle, pointant alors indirectement l'ex-femme de Giuseppe.

C'est alors que Jean-Luc Reichmann interroge le mari embêté par les révélations de la veille. "Comment ça va Giuseppe ?", lance-t-il. Installé auprès de son fils Lucas, le principal intéressé répond en visio : "Bah je fais avec, je suis obligé !" Pour détendre l'atmosphère, l'animateur se tourne alors vers le fils du couple afin de lui demander s'il est fier du parcours de sa mère. "Très content !", déclare-t-il alors.

Rappelons que mardi 26 avril 2022, Sylvie s'était laissée aller à quelques confidences sur ses débuts avec Giuseppe, marié à une autre à l'époque. "Ça ne s'est pas bien passé du tout. Sa femme, elle a essayé de me tuer deux fois. Je pense qu'elle l'a mal pris", avait-elle déclaré. Et d'ajouter : "Une fois elle est venue chez moi avec un fusil. Elle m'a dit : 'Je veux récupérer mon mari et mon chien'. Et la deuxième fois elle m'a coursée en voiture, moi j'étais à pieds, donc je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. J'ai même grimpé une colline, je ne sais pas comment je l'ai grimpée." Une histoire insolite !