12 Coups de midi : Une candidate victime d'une double tentative d'homicide... par l'ex-femme de son mari !

Quelle histoire ! Mardi 26 avril 2022, Jean-Luc Reichmann a accueilli Sylvie dans son émission Les 12 coups de midi sur TF1. Avant de commencer à jouer, l'animateur a souhaité en apprendre un peu plus sur la candidate. Et celle-ci a fait des révélations pour le moins croustillantes. En effet, elle a décidé de raconter comment sa relation avec son mari depuis 40 ans Giuseppe était née. Et il s'agissait d'une histoire "un peu spéciale" comme elle l'a annoncé en préambule.

"C'était mon directeur commercial, donc j'étais sous ses ordres", a-t-elle recontextualisé avant d'assurer qu'au départ, elle n'était pas du tout attirée par lui : "Je ne pouvais pas le voir. Il avait tout ce qui me déplaisait. Macho, italien, très sûr de lui. Je ne voulais absolument pas avoir affaire à lui". Mais à force de le côtoyer au quotidien, Sylvie a fini par tomber sous son charme et lui a révélé ses sentiments. "Je vous trouve beau et je vous aime", lui a-t-elle alors avoué un beau jour de but en blanc.

Après quoi, Sylvie et Giuseppe ont pu entamer leur belle idylle. Problème : l'italien était déjà marié ! "Ça n'allait pas bien dans le couple", s'est défendue la candidate, rappelant qu'aujourd'hui il y avait prescription. Mais le pire restait encore à venir. "Ça ne s'est pas bien passé du tout. Sa femme, elle a essayé de me tuer deux fois. Je pense qu'elle l'a mal pris", a-t-elle encore confié, laissant coi Jean-Luc Reichmann. Sylvie a ensuite expliqué comment l'ex de son mari s'y était prise : "Une fois elle est venue chez moi avec un fusil. Elle m'a dit : 'Je veux récupérer mon mari et mon chien'. Et la deuxième fois elle m'a coursée en voiture, moi j'étais à pieds, donc je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. J'ai même grimpé une colline, je ne sais pas comment je l'ai grimpée".

Tout s'est heureusement bien terminé pour Sylvie qui a même pu avoir un enfant avec Giuseppe. Quant à l'ex-femme blessée, plus personne n'a de ses nouvelles. La candidate a toutefois réussi à la retrouver sur Facebook et d'après ses dires... "Elle a pris cher hein".