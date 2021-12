À seulement 24 ans, elle entame sa 27ème augmentation des lèvres

Entre chirurgie esthétique et record du monde parfois, il n'y a qu'un pas. Une avancée qu'Andrea Ivanova semble être déterminée à franchir. Cette jeune Bulgare de 24 ans, originaire de Sofia, possède les lèvres les plus grandes au monde. D'après les informations dévoilées par le Daily Mail, ce vendredi 3 décembre 2021, elle s'apprêterait même à entamer une 27 ème opération d'augmentation. Un énième projet qu'elle entreprendrait à l'occasion des fêtes de Noël.

Fervente fan des poupées Bratz, la jeune femme subit depuis plusieurs années des opérations en vue de ressembler à ses égéries préférées. Et cette nouvelle opération des lèvres n'est pas la seule puisqu'elle s'accompagne non seulement d'un allongement, mais également d'un remodelage complet de son visage. Une opération prévue prochainement qui lui permettra de modifier la forme de son menton ainsi que celle de sa mâchoire. Tout cela pour le prix de 500 livres sterling, raconte le Daily Mail, soit environ 584,81 euros.

Pourtant, même si Andrea Ivanova passera prochainement sous le bistouri, elle ne compte pas s'arrêter là. Au programme, elle souhaite également façonner et agrandir ses pommettes. Car au sujet de ses prochaines modifications corporelles, cette dernière s'est confiée très optimiste auprès du Daily Mail. "Je les aime beaucoup et je me sens beaucoup mieux avec mes lèvres", a-t-elle ajouté avant de poursuivre : "Très bientôt, je ferai aussi les nouvelles procédures d'augmentation des lèvres et des joues."

Une "passion" pour la chirurgie qui a énormément boosté sa confiance en elle. En effet, ses lèvres lui ont permis d'attirer l'attention de milliers d'utilisateurs d'Instagram. Publiant plusieurs clichés chaque jour, la jeune Bulgare a ainsi pu obtenir près de 9 000 abonnés. "De nombreux hommes du monde entier m'écrivent sur mes réseaux sociaux pour me proposer de l'argent, des voyages et m'inviter à des réunions tout le temps", s'est-elle également réjouie auprès du média anglais, mentionnant ensuite n'avoir aucune crainte que ses lèvres éclatent un jour.