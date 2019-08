Abd Al Malik marié à Wallen depuis 20 ans : "Rien n'est gagné dans la vie"

Prince du rap, du hip-hop et du slam, Abd Al Malik règne aussi sur le coeur d'une certaine Wallen. Impossible d'oublier qui a planté l'olivier ni les méandres adolescents de Donna qu'interprétait Nawell Azzouz – son vrai nom. Elle qui se demandait en 2004 qui l'aimerait "au rythme des saisons" avait en fait déjà la réponse. Six ans plus tôt, déjà, en 2001, les deux musiciens se disaient "oui" et accueillaient leur premier fils. Maintenir la flamme est pourtant compliqué pour tout le monde. "Nous fêterons en novembre nos vingt ans de mariage, explique le chanteur de 44 ans dans les colonnes du magazine Gala. Notre amour est profond. Il faut se battre pour que cela dure. Rien n'est gagné dans la vie."

Unis à la vie comme au travail

En 2007, Abd Al Malik a monté un collectif engagé contre l'illettrisme, avec New African Poets, Matteo Falkone, Hamcho, Bil'in et... Wallen. Bien qu'elle n'ait plus sorti d'album depuis l'année 2014, l'artiste continue à donner de la voix au sein de collaborations musicales, et notamment avec son époux dans l'album Château rouge. Côté vie privée, le duo préfère en revanche rester discret. Malgré des rumeurs de grossesse, le couple n'avait jamais confirmé le nombre ni le nom de ses enfants. "Mes trois fils sont à des âges clés de leur existence à 18, 9 et 5 ans, détaille-t-il néanmoins cette fois dans Gala. Je me suis posé la question de l'héritage intellectuel que je voulais leur transmettre."

Abd Al Malik, fou de Wallen

Depuis deux décennies, Abd Al Malik aime et idolâtre sa moitié. "Wallen est l'artiste vivant que j'admire et que je respecte le plus, écrivait-il sur son compte Instagram au mois d'avril. C'est assez particulier de partager la vie d'un être aussi exigeant et pertinent dans sa manière d'appréhender l'art, l'écriture et surtout la vie... On parle souvent de vous et du fait qu'on doit être les gardiennes et les gardiens des uns et des autres puisqu'au fond nous sommes UN tous ensemble. Merci d'être toi."