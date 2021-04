Adam Perkins : Mort brutale de la star de Vine et TikTok à 24 ans

Triste nouvelle pour une toute une génération. L'auteur du Vine inoubliable et célèbre Welcome to Chili's, Adam Parkins, est décédé à l'âge de 24 ans. Son frère jumeau, Patrick, a annoncé son décès sur les réseaux sociaux le mercredi 14 avril 2021, sans préciser les causes de la mort. "Mon frère, Adam Perkins, est décédé le 11 avril 2021. Je ne peux pas vraiment mettre de mots sur ce que cette perte représente pour moi", a-t-il tristement écrit, tout en publiant une photo de son jumeau.

Pour Patrick Parkins, être un jumeau était "une part centrale" de son identité. "Je peine à trouver les mots pour expliquer ce que ça va être pour moi de vivre dans ce monde sans lui. Mon meilleur ami", déplore-t-il. Aujourd'hui, les fans d'Adam Parkins et sa famille se rappellent un homme joyeux, un "génie" même s'il détestait qu'on l'appelle ainsi. Guitariste, humoriste, vidéaste... celui qui avait connu un grand succès aussi sur TikTok.

Lorsque Vine a été supprimée en 2016, Adam Perkins gérait une communauté de plus de 300 000 abonnés. Il avait d'ailleurs l'habitude de tourner quelques vidéos humoristiques avec son frère Patrick.

En plus d'amuser la galerie sur les réseaux sociaux, Adam Perkins travaillait dur pour exploiter son talent musical. La New York University Graduate avait sorti son premier album en 2018, intitulé Latch Relay, sous le nom de scène de Plas Teg. En son honneur, son frère jumeau prévoit de faire sortir une édition spéciale de l'opus sous la forme d'un vinyle.