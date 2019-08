Adele : Célibataire, elle s'éclate en vacances avec ses amis

Adele (31 ans) s'éclate en vacances avec ses amis et semble parfaitement s'accommoder de son nouveau statut de célibataire. Sur Instagram, elle publiait le 11 août 2019 une série de photographies sous-titrées : "Summer 2019". L'interprète de Someone Like You apparaît sublime et rayonnante au fil des clichés qui composent ce diaporama. Grande aventurière en herbe, la Londonienne a réalisé plusieurs photos avec ses amis dont un portrait dans un canyon impressionnant (sûrement le canyon Antelope en Arizona). On la découvre également en Wonder Woman dans une sublime forêt. Pour finir, quelques photographies dévoilent une petite virée en bateau au cours de laquelle la chanteuse apparaît souriante, cheveux au vent et doigts de pied en éventail. Comme quoi, le célibat peut parfois être très agréable !

Pour la première fois depuis longtemps, je suis prête à ressentir le monde qui m'entoure

L'interprète de Hello est séparée de son mari Simon Konecki depuis quatre mois. Le 20 avril 2019, c'est l'agence de presse américaine AP qui avait annoncé cette triste nouvelle : "Adele et son compagnon se sont séparés. Ils s'engagent à élever leur fils ensemble dans l'amour. Comme toujours, ils demandent que leur vie privée soit respectée. Ils ne feront pas de commentaires." En effet, le couple a un fils, Angelo, âgé de 6 ans.

Secrètement mariée en 2016, ce n'était qu'à la soirée des Grammy Awards en 2017 qu'Adele avait confirmé son mariage avec Simon Konecki.

Un mois après l'annonce de son divorce, l'artiste avait publié un petit texte le jour de son anniversaire dans lequel elle révélait à demi-mot avoir souffert de sa récente séparation. Elle écrivait : "Mes 30 ans ont été une année difficile mais je ferai de mon mieux pour le supporter et avancer." Avant de poursuivre : "31 va être une grande année et je vais tout faire pour prendre soin de moi. Pour la première fois depuis longtemps, je suis prête à ressentir le monde qui m'entoure ..."