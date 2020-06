Adeline Blondieau moins glamour que dans Sous le soleil : son physique mis à mal

Véritable star dans les années 1990, grâce à ses rôles dans des sitcoms comme Les Filles d'à côté, Adeline Blondieau est surtout rentrée dans le coeur des Français grâce à la série Sous le soleil. Pendant quatorze ans, la comédienne a interprété Caroline Drancourt à Saint-Tropez, avant de s'éloigner des plateaux de tournage à cause d'un gros burn-out. Une période éprouvante qui l'a poussée à revoir son plan de carrière. Désormais soucieuse du bien-être et de faire adopter de meilleures routines quotidiennes, l'ex-épouse de Johnny Hallyday s'est reconvertie en sophrologue. Elle a même son propre cabinet dans le 9e arrondissement de Paris.

Mais, l'épidémie de coronavirus l'a contrainte à fermer ses portes durant de longues semaines. Pour s'occuper, et pour ne pas abandonner ses fidèles abonnés, Adeline Blondieau s'est montrée très active sur Instagram, multipliant les vidéos d'elle-même en train de prodiguer de précieux conseils. Problème, sa nouvelle passion semble manquer un peu de glamour aux yeux des plus nostalgiques, qui regrettent son trop grand naturel et les marques visibles sur son visage du temps qui passe. Toujours ouverte aux critiques et à la discussion, la belle brune de 49 ans a réagi à travers une nouvelle vidéo postée au cours du week-end dans laquelle elle fait une mise au point. "Quand je fais un tour sur mon Instagram, j'aime bien lire vos commentaires. La plupart du temps, je les trouve vraiment super pertinents, hyper touchants et intéressants, parce que je propose des pistes, je pose des questions et puis vous apportez vraiment de l'eau au moulin et il y a des échanges très intéressants", avance-t-elle d'abord.

"Et puis parfois, je tombe sur des commentaires sur mon âge, sur ma vieillesse, sur les rides, sur le fait que je ne me maquille pas... En fait, je fais des vidéos spontanément, j'ai envie de partager des questionnements, parce que maintenant c'est mon métier et que, mon métier, c'est d'aider les gens à aller mieux et de les pousser à se poser des questions pour avancer sur eux. Donc j'ai envie de dire : si vous voulez des filles maquillées, des filles glamour comme quand j'étais comédienne sur Sous le soleil, bah effectivement, c'est pas le bon Instagram. Rappelez-vous que c'est un privilège de vieillir", conclut la maman de Aïtor et Wilona. Une réponse on ne peut plus claire qui a été saluée par bon nombre d'internautes.