Adixia de nouveau en couple avec Simon Castaldi malgré son infidélité ? Les internautes choqués

Déjà trompée deux fois par son ex Paga dans le passé, Adixia semble également avoir pardonné à Simon Castaldi et avoir passé l'éponge sur ses infidélités. Pourtant au moment où elle découvrait la trahison de son chéri sur W9, la jeune femme avait littéralement explosé (et on peut la comprendre) : "Tu m'as trompée avec Virginie. Virginie... Virginie ?" avait demandé la jolie blonde, visiblement très étonnée que son compagnon ait pu être attiré par cette jeune femme. "C'est quoi l'amour chez toi ? Ça signifie quoi ? Un mec en couple à quelle heure tu le touches ?", pouvait-on l'entendre hurler dans l'épisode.

Sur Snapchat, le fils de Benjamin Castaldi avait également confié ses regrets : "Je pense que ce sont les moments les plus durs qui arrivent pour moi à la télévision, depuis que j'ai commencé ma carrière. Je ne suis pas fier (...) Ma réaction... C'était un choc thermique. Le soir, vous allez voir, je n'étais pas bien. J'ai eu une crise de spasmophilie. On ne le voit pas à l'écran. J'avais des crampes de la tête aux pieds. (...) Ce n'était pas facile pour moi, surtout à vivre", avait-il expliqué. Visiblement, il a finalement réussi à récupérer Adixia...