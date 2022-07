Simon Castaldi infidèle à Adixia : la preuve en vidéo, les internautes révoltés

Depuis maintenant un an, Simon Castaldi s'épanouit au coté d'Adixia, qu'il a rencontrée sur le tournage de la dernière saison des Marseillais VS Le Reste du Monde. Un coup de coeur réciproque plutôt idéal puisque à l'époque les deux candidats souffraient de voir leurs ex respectifs, Giuseppa et Paga, se mettre ensemble. Et si leur relation a débuté avec beaucoup de légèreté et sans grand engagement, Simon et Adixia ont bel et bien fini par tomber amoureux l'un de l'autre. Tout est ensuite allé très vite entre eux et, quelques mois plus tard, ils emménageaient ensemble dans le Sud de la France.

Mais voilà que le fils cadet de Benjamin Castaldi vient de mettre leur bonheur en péril en faisant preuve d'infidélité. En participant à l'émission de télé-réalité Le Reste du Monde : Romance à Ibiza (actuellement en diffusion sur W9), il s'est en effet fortement rapproché d'une autre candidate, à savoir Virginie Conte (récemment vue dans Les Apprentis Aventuriers). Et les deux candidats ont fini par s'embrasser dans l'épisode inédit de mardi 26 juillet à la suite d'un jeu de fléchette. S'il s'agissait d'un bref baiser, cela a suffi pour agiter toute la villa. "Il lui a mangé la bouche", a notamment commenté Alan.

D'après les images, Simon éprouve presque aussitôt des remords pendant que Virginie, elle, assume complètement. "Je suis faible, je ne résiste pas. Même si Simon me fait des bisous sur des paris ben moi en faites je les prends. Je me dis que ce n'est pas à moi de dire stop, c'est lui qui est en couple, j'essaie quand même de mettre des barrières mais j'ai l'impression qu'en fait lui et moi, on n'arrive pas à nier notre attirance", a-t-elle jugé.

Pour les internautes, leur comportement ne fait en revanche pas du tout l'unanimité. "Manque de respect total de la part de Simon et Virginie", "Simon est juste répugnant, te mettre en compétition avec un gars pour une meuf alors que tu es en couple", s'agace-t-on sur Twitter.