"Ce n'est pas une honte" : Simon Castaldi pistonné par son père Benjamin, il avoue !

Dans la famille Castaldi, ils sont plusieurs à être célèbres. Tout d'abord, il y a Jean-Pierre Castaldi, animateur et comédien. De ses amours avec l'actrice Catherine Allégret naît Benjamin Castaldi, qui suit les traces de son père. Enfin, le chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) devient à son tour l'heureux papa de quatre garçons : Julien et Simon (25 et 22 ans, nés de sa relation passée avec Valérie Sapienza), Enzo (18 ans, fruit de ses amours avec son ex-femme Flavie Flament) et le petit Gabriel (bientôt 2 ans, dont la maman n'est autre que son épouse actuelle Aurore Aleman). Une belle famille que les téléspectateurs connaissent bien, puisque certains de ses fils baignent également dans le milieu du petit écran.

C'est le cas de Simon, étudiant en sport et business devenu candidat de télé-réalité. Pour lui, tout a commencé en 2020 lorsqu'il a intégré le casting des Princes et Princesses de l'amour sur W9. Auprès de Télé Loisirs, il admet avoir été pris comme prince uniquement grâce à son père connu ! "J'ai fait cette émission grâce à mon nom, lance-t-il alors, lucide sur la situation. Le piston n'est pas une honte. Mais je vais être franc, j'ai été très mauvais dans cette émission", a-t-il fait savoir. Cela ne l'a pas empêché de poursuivre dans cette voie...

Toutefois, pour la suite, pas question de jouer de son nom ni même de demander un petit coup de pouce à Benjamin Castaldi. Simon avait déjà été repéré par une autre figure du milieu. "C'est Magali Berdah qui m'a aidé. Elle m'a fait rencontrer les producteurs d'ORDM. J'ai passé un casting comme tout le monde et j'ai su prendre ma chance", se souvient-il. Il se révèle dans Objectif Reste du monde, toujours sur W9, et est même rappelé par la production pour intégrer l'équipe qui affronte Les Marseillais à l'été 2021. "J'ai saisi la perche qu'on m'a tendue. Je pense avoir fait mes preuves", confie-t-il à nos confrères.

Si sa carrière a commencé par piston, sa réussite, l'amoureux de la belle Adixia ne la doit qu'à lui et lui seul ! "Il y a très peu de places pour les candidats. Je ne pense pas qu'une production prendrait un mauvais candidat sous prétexte que son père soit connu. Si j'en suis là, c'est grâce à ce que j'ai pu apporter aux programmes", estime Simon Castaldi, vu avec sa compagne dans Les Apprentis aventuriers ces dernières semaines.