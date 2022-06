Benjamin Castaldi : Sa femme Aurore balance sur leur rencontre alors qu'il était en couple avec une autre

C'est une histoire qui pourrait être tirée d'une comédie romantique qu'Aurore Aleman a racontée dans Chez Jordan. Elle était pourtant bien réelle et c'était celle de son mari Benjamin Castaldi et elle. Sortez tout de même les popcorn !

Tout a commencé en 2014. Aurore Aleman avait intégré la société de production Endemol. Elle était chargée des castings de plusieurs émissions telles que Star Academy ou Secret Story, une télé-réalité que Benjamin Castaldi a présentée de 2007 à 2014. Et après une rupture, elle a pris la décision d'aller consulter un voyant. "Le mec me dit : 'Écoute, tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être dingue, ça va être trop grand pour toi.' Et il faut savoir que je suis fan de Keanu Reeves depuis que j'ai quatorze ans. Et va savoir pourquoi, en mai, je me retrouve à interviewer Keanu Reeves, sur le toit du Publicis. Je pars au rendez-vous, et je me dis que c'est l'homme de ma vie. Le mec me l'a dit, ça va être trop grand pour moi... Et d'autant plus que Benjamin, je le connais quand même depuis neuf ans et que je ne le regardais même pas. J'étais donc convaincue que c'était lui", a-t-elle expliqué dans l'émission Web de Télé Loisirs. Mais l'acteur canadien ne l'a pas regardé.

Il n'était pas libre

Déçue, Aurore Aleman est retournée chez son voyant pour lui expliquer la situation. Mais ce dernier assure que l'amour de sa vie va lui tomber dessus. Il ne s'était pas trompé puisqu'il s'est passé "un truc magique" qu'elle ne peut toujours pas expliquer. "On s'est rentrés dedans un soir de prime, au moment où les candidats rentrent en plateau. On s'est bousculés et nos lèvres, comme dans une belle comédie romantique, se sont effleurées. On s'est regardés et on s'est dit 'waouh !' Le lendemain, je reçois un petit texto de Benjamin Castaldi. Je me dis 'Mais qu'est-ce qu'il me veut ? Qui a filé mon numéro à ce mec ?' J'ai ensuite lutté parce que je me suis dit : 'Il ne faut pas.' Il n'était pas libre à l'époque [il était marié à Vanessa Broussouloux, NDLR]", a-t-elle poursuivi.

Mais le destin a fini par les réunir tant l'attirance entre eux était forte. "On n'a pas pu lutter. On ne se quittera jamais, on s'aime trop. Il est merveilleux !", a conclu Aurore Aleman qui vit un véritable conte de fées avec le chroniqueur de Touche pas à mon poste depuis huit ans. Tous deux se sont mariés à Marseille, en 2016. Quatre ans plus tard, ils ont accueilli leur fils Gabriel (conçu grâce à la PMA). Ils forment une belle famille recomposée puisque Benjamin Castaldi était déjà l'heureux papa de Julien, Simon (25 ans et 22 ans, nés de sa précédente union avec Valérie Sapienza) et Enzo (18 ans, né de sa précédente union avec Flavie Flament). Et dans la famille Aleman, on demande Jade et Louise.