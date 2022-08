Adixia trompée par Simon Castaldi : Camille Cerf prend la défense... de sa rivale Virginie Conte !

L'affaire fait beaucoup jaser depuis plusieurs jours. Dans Le Reste du monde : Romance à Ibiza, les téléspectateurs ont été témoins des infidélités de Simon Castaldi. Pourtant en couple avec Adixia, le candidat a succombé au charme de Virginie Conte avant que sa chérie ne rejoigne l'aventure. Quelques baisers par-ci par-là, des escapades nocturnes dans sa chambre... le fils de Benjamin Castaldi de 22 ans s'est véritablement laissé aller. Et son écart de conduite fait de lui la cible des internautes. Au fur et à mesure des épisodes, le jeune homme essuie de plus en plus de critiques. Mais il n'est pas le seul. C'est également Virginie Conte qui agace beaucoup, notamment pour son absence de remords.

"La Virginie je ne peux pas me la voir, aucun principe, aucune valeur", "Elle se prend pour qui cette meuf ?!", "Il y a un minimum de décence à avoir quand la meuf trompée débarque dans la maison", "Virginie qui ne comprend pas qu'elle a tort dans cette histoire, soit c'est un coup de buzz soit il y a vraiment quelque chose qui cloche", "Mais Virginie c'est une vraie sociopathe : aucune culpabilité, aucune empathie, même une fois en face de la personne qu'elle a blessée", s'indigne-t-on sur Twitter face au comportement de la blonde de 34 ans.

Cette dernière trouve néanmoins du soutien, et pas des moindres. En effet, Camille Cerf semble suivre de près la polémique et y est allée de son petit commentaire en story Instagram. L'ancienne Miss France a fait savoir qu'elle regrettait l'acharnement sur Virginie, et sur les femmes en général dans des affaires de tromperie. "Dans les télé-réalités, je trouve qu'on aime bien faire passer les filles pour les méchantes et je trouve ça super injuste. C'était déjà le cas avec Océane El Himer (dans Les Marseillais avec Benjamin Samat lorsqu'il était en couple avec Alix, ndlr) et maintenant avec Virginie Conte. Force à vous les filles", leur a-t-elle adressé. Et pour elle de se questionner ainsi que sa communauté : "Votre partenaire vous trompe. Qui est responsable ? Votre partenaire ou la personne avec laquelle il vous trompe ?" Dans le dernier épisode du Reste du monde, il était en tout cas clair pour Adixia qu'elle en voulait à Simon mais aussi à Virginie !