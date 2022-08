"J'ai eu une crise de spasmophilie" : Simon Castaldi infidèle, il évoque ses retrouvailles explosives avec Adixia

Les téléspectateurs de W9 peuvent suivre chaque soir les aventures de Nikola Lozina et Laura Lempika dans Le Reste du monde : romance à Ibiza. Les deux candidats de télé-réalité ont préparé leur mariage durant le tournage. Et à côté, des histoires d'amour sont nées lors du tournage. Simon Castaldi par exemple a vécu une idylle avec Virginie. Le souci ? Il était déjà en couple avec Adixia. Cette dernière va d'ailleurs faire son arrivée lors de l'épisode de ce mercredi 10 août 2022, un sujet évoqué par le fils de Benjamin Castaldi sur Snapchat.

Le mariage de Nikola Lozina et Laura Lempika n'est pas la seule histoire qui fait vibrer les téléspectateurs. Celle de Simon Castaldi passionne aussi le public. Peu de temps après son arrivée à Ibiza, le jeune homme s'est rapproché de Virginie. Les deux candidats ont fini par se mettre en couple, pour le plus grand malheur de Nicolo qui espérait se réconcilier avec la jeune femme, dont il n'avait plus de nouvelles depuis le tournage des Apprentis aventuriers. Des tensions sont donc survenues entre les deux participants. Et prochainement, c'est avec Adixia qu'il devra s'expliquer.

Le moment tant attendu par le public est arrivé. L'ancienne candidate des Ch'tis et des Marseillais va faire son entrée dans la villa ce soir. Et les retrouvailles promettent, en toute logique, d'être électriques. "C'est quoi l'amour chez toi ? Ca signifie quoi ? Un mec en couple à quelle heure tu le touches", peut-on l'entendre hurler dans le teaser de l'épisode de ce mercredi. Pour la première fois, Simon Castaldi a donc brisé le silence sur le sujet, sur son compte Snapchat.

"Je pense que ce sont les moments les plus durs qui arrivent pour moi à la télévision, depuis que j'ai commencé ma carrière. Je ne suis pas fier", a-t-il tout d'abord confié. Il a ensuite expliqué qu'il ne comptait pas se justifier, avant de revenir sur sa réaction à l'arrivée de sa compagne. "Ma réaction... C'était un choc thermique. Le soir, vous allez voir, je n'étais pas bien. J'ai eu une crise de spasmophilie. On ne le voit pas à l'écran. J'avais des crampes de la tête aux pieds. (...) Ce n'était pas facile pour moi, surtout à vivre", a-t-il conclu. Les prochaines épisodes s'annoncent donc mouvementés.