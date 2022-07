Laura Lempika dévoile sa robe de mariée très originale

Depuis le 11 juillet 2022, les téléspectateurs de W9 ont le plaisir de retrouver Le Reste du monde : romance à Ibiza. Une émission de télé-réalité centrée sur le mariage de Laura Lempika et Nikola Lozina. Et lors de l'épisode du 21 juillet, la maman de Zlatan (1 an) a passé une grande étape.

Pendant que Nikola Lozina faisait un tour de buggy, Laura Lempika est partie avec Giuseppa, Marwa ou encore Clarysse retrouver le créateur de sa robe afin de faire quelques essayages. C'est tout d'abord une robe de princesse qu'elle a enfilée "pour le kiff". Ce n'était pas du tout son style et elle n'était pas à l'aise, mais elle a tout de même voulu voir à quoi elle ressemblait dedans. C'est ensuite une robe bustier, style corset au niveau du haut et avec de la dentelle, qu'elle a essayée. Un choix qui a fait son petit effet.

Laura Lempika a tout de même souhaité en essayer une troisième. Bien qu'elle ait eu du mal à l'enfiler, la jeune femme de 33 ans a finalement réussi à rentrer dedans. Et elle a tout de suite était conquise par ce style sirène. Il s'agissait d'une robe bustier moulante, avec des froufrous au niveau du bas. "À tout moment je perds une prothèse mais ça va !", a-t-elle confié avec humour avant de se comparer à la princesse Diana. Elle a ensuite rejoint ses amies avec une petite appréhension. "J'aime énormément cette robe. Elle est assez moulante, elle fait de très jolies formes. C'est vraiment mon coup de coeur donc s'il n'y en a pas une qui aime, je vais être triste", a-t-elle poursuivi.

Pourtant, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 11, en 2017) n'avait pas de quoi s'en faire puisque toutes ont été conquises. "Elle est sublimissime. J'ai l'impression que, vraiment, cette robe a été faite pour elle, conçue pour elle et je pense que Laura a trouvé la robe de ses rêves", a notamment déclaré Giuseppa. Laura Lempika a ensuite reçu un appel en visio de l'une de ses grandes amies, à savoir Hilona. Cette dernière est sa témoin de mariage, son avis était donc tout aussi précieux. Bonne nouvelle, elle adorait également. "Le fait qu'Ilona me donne son avis, ça compte beaucoup pour moi. Donc je suis très contente qu'elle valide ma robe. Enfin, je peux me dire 'Je crois que j'ai choisi ma robe de mariée", a confié la future mariée en larmes.

Rappelons que le mariage de Laura Lempika et Nikola Lozina a eu lieu sur l'île des Baléares. Et toute la famille du Reste du monde était réunie pour l'occasion. Un moment que le public attend avec impatience.