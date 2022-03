Nikola Lozina et Laura Lempika mariés en secret : grande annonce et nouvelle cérémonie de taille à venir

Entre Nikola Lozina et Laura Lempika, c'est toujours l'amour fou. Après avoir traversé plusieurs crises, notamment en raison des infidélités du grand Belge, ils décidaient de se fiancer à la fin de l'année 2019. Nikola Lozina avait demandé la main de sa belle lors d'un luxueux voyage à la montagne et, quelques jours plus tard, la date du mariage était déjà fixée à septembre 2020. Malheureusement, entre temps, la crise sanitaire est venue compromettre leurs plans. Qui plus est, Laura Lempika est tombée enceinte et refusait de se marier durant cette période. "Je ne me sentais pas encore moi, assez bien dans mon corps pour une robe", a-t-elle expliqué dans une nouvelle vidéo YouTube postée dimanche 27 mars 2022. Mais voilà, l'année 2022 sera la bonne !

En effet, le couple a annoncé avoir pour projet de se dire "oui" dans quelques mois. "On va se marier cet été !", se sont-ils réjouis ensemble. La cérémonie devrait avoir lieu plus précisément au mois d'août et les amoureux promettent "une énorme surprise".

En attendant d'en savoir plus, leurs abonnés ont d'abord certainement été très étonnés de savoir que Nikola et Laura étaient en réalité déjà mari et femme ! C'est dans le secret le plus total et l'intimité la plus stricte qu'ils ont passé le cap, il y a bientôt deux ans, juste avant la naissance de leur fils Zlatan (1 an et demi). "On s'est mariés pour les papiers, en plein Covid, à la fin de l'année 2020", a révélé Nikola Lozina. Et pour son épouse d'expliquer : "Mais c'est comme si on n'était pas mariés parce qu'on n'a pas fêté ça. On l'a fait parce qu'on voulait venir habiter à Dubaï, c'était important pour nous d'avoir le même nom avec mon fils donc on voulait vraiment le faire mais ça ne n'était pas vraiment un mariage. À la mairie, on avait le droit à quatre personnes, donc les deux témoins et nous. Il pleuvait des cordes ce jour-là. Le petit est arrivé en décembre."

Cette fois-ci, Nikola Lozina et Laura Lempika comptent organiser un événement de taille. Le candidat de télé-réalité souhaite notamment "du show, du show et encore du show".